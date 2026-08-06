Incendio a Palermo in via Maqueda, evacuato un palazzo di 5 piani: contatori elettrici in fiamme

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Paura a Palermo nella serata di mercoledì 5 agosto: in via Maqueda è scoppiato un incendio in un palazzo di cinque piani, dopo che le fiamme hanno avvolto i contatori elettrici. Dalla struttura si è sprigionata un’intensa coltre di fumo che ha velocemente invaso il vano scale. L’intero edificio è stato evacuato. Alcuni residenti sono stati curati dai sanitari arrivati sul posto a prestare soccorso.

Incendio a Palermo, a fuoco un palazzo in via Maqueda: edificio evacuato

L’incidente si è verificato di sera, intorno alle 20.45, quando le fiamme, secondo quanto riferito da Italpress, si sono propagate dai contatori elettrici del palazzo al civico 239, innescando una densa coltre di fumo che in poco tempo si è diffusa nel vano scale.

Vigili del fuoco in azione: area messa in sicurezza e rogo spento

Sul posto sono tempestivamente intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che si sono subito messe al lavoro.

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I pompieri hanno evacuato l’intero condominio per motivi di sicurezza e hanno provveduto a spegnere il rogo.

Alcuni residenti sono stati curati dai sanitari del 118 e sono stati sottoposti agli accertamenti medici dopo aver inalato fumi.

Per coordinare le operazioni e mettere in totale sicurezza l’area sono intervenuti sul posto anche gli agenti della polizia di Stato, la polizia Municipale e i tecnici dell’Enel per gli interventi di propria competenza.

Palermo: incendiata l’auto di un avvocato penalista

A Palermo, poche ore prima dell’incidente in via Maqueda, si è verificato un altro incendio. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto è stata data alle fiamme l’auto di un avvocato penalista. Il cofano del mezzo, il motore e la parte anteriore della vettura sono andati distrutti.

Sul posto si sono precipitati i pompieri che hanno domato il rogo. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare le cause. A lanciare l’allarme sono stati alcuni condomini della zona che sono stati svegliati da un boato.

Il legale ha sporto denuncia per i fatti accaduti, raccontando anche che nei mesi scorsi ha subito furti nella propria abitazione.