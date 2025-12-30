Incendio a Palo del Colle vicino Bari, fiamme nell'azienda GM Service: "Tenere chiuse porte e finestre"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato a Palo del Colle (Bari), nell’azienda di trattamento rifiuti GM Service. Dai capannoni si è alzata un’alta colonna di fumo nero. Il rogo ha fatto crollare le linee aeree dell’alta tensione, che sono state disattivate nella notte dai tecnici di Terna: diverse altre attività della zona sono rimaste senza energia elettrica. Il fumo dell’incendio è visibile da molti Comuni della provincia, anche da Bari. I tecnici consigliano ai residenti di Palo e Modugno di tenere le finestre chiuse.

L’incendio a Palo del Colle

L’incendio è scoppiato nella notte del 30 dicembre nell’azienda GM Service. Il materiale bruciato, in un cortile esterno dell’impresa, è per lo più plastico e carta.

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del Fuoco che hanno incontrato una difficoltà in più rappresentata da una linea di cavi di alta tensione caduta e rimasta a bloccare una delle strade di accesso al sito.

ANSA

I Vigili del Fuoco nell’azienda a Pala del Colle

Non si registrano danni a persone. Le tre squadre di Vigili del Fuoco sono intervenute con 3 autobotti di supporto, 2 kilolitriche e il furgone ARA per la ricarica delle bombole.

L’ipotesi sull’origine dell’incendio

Secondo le prime ricostruzioni, a scatenare il rogo sarebbe stata proprio la caduta di una linea di cavi ad alta tensione.

Le fiamme hanno interessato una grande quantità di materiale accatastato all’esterno dei capannoni.

I Vigili del Fuoco sono riusciti a contenere l’incendio, evitando che le fiamme raggiungessero il capannone, che non è rimasto intaccato.

L’avviso di tenere chiuse porte e finestre

Sia i tecnici che il sindaco di Palo del Colle hanno avvisato i cittadini di tenere chiuse porte e finestre per evitare di entrare in contatto con eventuali sostanze nocive.

Interessati dall’avviso anche i residenti nel comune di Modugno.

L’alta colonna di fumo nero è visibile a lunga distanza, anche da Bari che dista circa 16 chilometri dal luogo in cui è avvenuto il rogo.

Il post del sindaco di Palo del Colle

Il sindaco di Palo del Colle, Tommaso Amendolara, ha pubblicato una foto dell’incendio sul suo profilo Facebook con un post in cui ha spiegato che “nelle prime ore di oggi (30 dicembre, ndr) si è sviluppato un incendio in zona industriale presso lo stabilimento dell’azienda GM service, in zona industriale a Palo del Colle”.

Il Primo Cittadino, in contatto con il comando di Bari per seguire la situazione, ha ringraziato gli agenti “per il prezioso lavoro che stanno già svolgendo insieme alle forze dell’ordine”.

“Raccomando, in attesa di ricevere dati ufficiali da Arpa Puglia – di tenere porte e finestre chiuse”, è l’invito ai residenti.