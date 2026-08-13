Incendio a Piana Del Sole, chiusa la strada tra Roma e Fiumicino e fiamme verso la Nuova Fiera, la situazione

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Un incendio con focolai nella frazione di Piana Del Sole ha costretto alla chiusura tra Roma e Fiumicino. Le fiamme hanno lambito anche la Nuova Fiera di Roma, lato nord. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dell’XI Gruppo Marconi. Secondo le prime indiscrezioni, ad andare a fuoco sarebbero state sterpaglie e legnami.

Incendio a Piana Del Sole

Nel pomeriggio di giovedì 13 agosto a Roma, nella frazione di Piana Del Sole, alcuni focolai sarebbero stati alimentati da sterpaglie e legnami nei pressi della rotatoria di via Sabbadino, e le fiamme si sarebbero estese fino alla zona nord della Nuova Fiera di Roma.

Per domare l’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco dell’XI Gruppo Marconi. Per ragioni di sicurezza le autorità hanno chiuso il tratto di strada che collega Roma a Fiumicino. Lo riporta Adnkronos.

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Sul posto sono intervenute anche alcune pattuglie della Polizia di Roma Capitale per deviare il traffico e mettere l’area interessata in sicurezza.

Sono presenti anche i volontari della Protezione Civile.

I disagi nella viabilità

L’incendio ha compromesso, momentaneamente, i collegamenti con l’aeroporto internazionale di Fiumicino. Come riporta Repubblica, dalle ore 16:10 sono stati sospesi i trasporti sulla linea ferroviaria Roma-Fiumicino Aeroporto, per la precisione sul segmento Ponte Galeria-Aeroporto.

Per il momento non si hanno notizie di persone coinvolte. Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha fatto sapere in una nota che la sua amministrazione “ha mobilitato le proprie risorse per fornire supporto alle operazioni e contribuire alla gestione dell’emergenza. Sono stati attivati la polizia locale e la Misericordia di Fiumicino”.

Un altro incendio alle porte di Roma

L’incendio si è sviluppato poche ore dopo le fiamme che hanno generato una violenta esplosione a Colleferro (Roma), dove il reparto pressatura polveri dello stabilimento Knds Ammo Italy, ex Simmel Difesa, è andato a fuoco.

La deflagrazione è stata avvertita anche nei comuni limitrofi e dagli automobilisti che transitavano lungo l’autostrada A1. Le cause dell’incidente non sono ancora note. Secondo i residenti, alcune finestre si sarebbero spalancate di colpo e in alcune abitazioni avrebbero tremato i muri.

Nel momento dell’esplosione il personale operativo era in numero ridotto, ma secondo le indiscrezioni l’evento non avrebbe provocato feriti. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco insieme alle autorità locali.