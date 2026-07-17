Incendio a pochi metri dal Duomo di Milano, fiamme vicino alla Rinascente: l'ipotesi del condizionatore

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un incendio è scoppiato all’alba di venerdì 17 luglio nel cuore di Milano, a pochi passi dal Duomo. Le fiamme sono divampate in un’abitazione in Corso Vittorio Emanuele, vicino alla Rinascente, dalla terrazza dell’appartamento si è alzata un’alta colonna di fumo nero visibile da lontano. Al momento non risultano feriti, secondo una prima ricostruzione il rogo sarebbe partito da un condizionatore.

Incendio a Milano a pochi passi dal Duomo

Momenti di paura all’alba di venerdì 17 luglio nel centro di Milano, dove un incendio è divampato a pochi passi dal Duomo.

Il rogo è scoppiato poco prima delle 6 del mattino sulla terrazza di un appartamento in corso Vittorio Emanuele Secondo, nei pressi della Rinascente. Lo riporta Milano Today.

Le fiamme hanno provocato una densa colonna di fumo nero visibile da diverse centinaia di metri di distanza, attirando l’attenzione di residenti e passanti.

Fiamme nei pressi della Rinascente

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che in breve tempo sono riusciti a domare e spegnere le fiamme.

Non risultano feriti o persone rimaste coinvolte nell’incendio.

Sul luogo dell’incendio è intervenuta anche la polizia locale per gestire la sicurezza e la viabilità della zona.

Ipotesi condizionatore

In corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio, scoppiato sul terrazzo di un appartamento.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato innescato dal malfunzionamento di un condizionatore d’aria.

Le fiamme sarebbero poi state alimentate da alcuni mobili che erano presenti sulla terrazza.