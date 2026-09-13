Incendio a Positano causa una frana sulla Ss Amalfitana, strada chiusa al traffico: l'avviso del Comune

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nella notte tra il 12 e il 13 settembre è divampato un vasto incendio in località San Pietro, a Positano. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che si sono subito messi al lavoro per spegnere le fiamme. Il rogo ha causato anche una frana sulla statale 163 ‘Amalfitana‘ al km 16,300. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico per consentire i lavori di rimozione.

Incendio a Positano, frana sulla Ss “Amalfitana”: costone in fiamme

Le fiamme, spinte dal vento che soffia con insistenza da questa notte, si sono velocemente propagate lungo il costone, distruggendo un ampio versante di vegetazione.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 2 di notte. Sul posto sono stati inviati soccorritori e vigili del fuoco. Tre le squadre impegnate sul fronte dell’incendio, ci sono quelle del Comando provinciale di Salerno e del distaccamento di Maiori.

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Si è poi aggiunta anche la squadra del distaccamento di Sorrento, mobilitata per rafforzare il dispositivo di soccorso.

Preoccupazione tra i residenti e i proprietari delle strutture ricettive

Come riporta Quotidiano Nazionale, è alta la preoccupazione per le abitazioni e le strutture ricettive della zona. San Pietro è una delle località più note e gettonate dai vip. Qui ha sede il famoso hotel di lusso ‘Il San Pietro di Positano’, un cinque stelle lusso scavato nella roccia a picco sul mare.

L’avviso del Comune

Il Comune di Positano, attraverso i suoi canali social, ha pubblicato un avviso rivolto alla cittadinanza, riferendo che sono in corso le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

Sul posto anche personale Anas per monitorare la situazione e coordinare le attività finalizzate al ripristino della normale circolazione.

“A causa di un incendio sviluppatosi in località San Pietro – scrive il Comune in una nota – la strada è temporaneamente chiusa al transito. Sono in corso le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza”.

“Si invitano i proprietari dei veicoli parcheggiati lungo il tratto interessato a rimuoverli immediatamente, per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso”, prosegue il comunicato.

“Ricordiamo che la strada è SOLO TEMPORANEAMENTE chiusa al traffico, si aspettano gli elicotteri all’alba di questa domenica, è stata già allertata la centrale operativa della Regione Campania”, concludono dall’amministrazione.