Incendio a Rethymno a Creta, in 8 mila evacuati da Agia Galini: paura ad Agalianos, Kerames e Agia Paraskevi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Grecia in fiamme, nelle ultime ore sono morti tre vigili del fuoco a causa dei roghi che stanno devastando diverse isole e zone del Paese. La situazione più grave a Creta, dove è in corso un vasto incendio nei pressi della città di Rethymno. Le autorità hanno evacuato oltre 8 mila persone dalla località balneare di Agia Galini e dai villaggi di Agalianos, Kerames e Agia Paraskevi.

Vasto incendio a Rethymno a Creta

Da ore i vigili del fuoco greci sono al lavoro per cercare di contenere un vasto incendio divampato nella giornata di mercoledì 29 luglio sull’isola di Creta, nell’area di Rethymno.

Le fiamme, alimentate dai forti venti, hanno devastato aree boschive, terreni agricoli, pascoli e abitazioni.

ANSA

In azione aerei antincendio e squadre a terra di vigili del fuoco e volontari, ma il rogo appare fuori controllo, minacciando diverse zone abitate.

Evacuate 8 mila persone da Agia Galini

L’incendio è divampato nei pressi della località balneare di Agia Galini e dei villaggi di Krya Vrysi e Orne. Lo riporta Kathimerini.

Mercoledì sera le autorità hanno disposto l’evacuazione di Agia Galini: la vice governatrice della regione di Rethymno, Maria Lioni, ha detto alla televisione di stato Ert che le persone allontanate sono circa 8 mila.

Tra loro anche i tanti turisti stranieri presenti in hotel e resort. Nella tarda serata è stato ordinato l’evacuazione anche di alcuni villaggi: Agalianos, Kerames e Agia Paraskevi.

Fiamme anche a Paros e Lesbo

Non solo Creta, ci sono vasti incendi anche nella Grecia continentale e in altre isole, come Lesbo e Paros, popolare meta turistica delle Cicladi.

A Paros un vasto rogo attivo da due giorni ha costretto all’evacuazione di diversi centri abitati.

A Lesbo le autorità hanno invitato gli abitanti della località costiera di Plomari ad abbandonare le proprie abitazioni.

Morti tre vigili del fuoco

A causa degli incendi, in Grecia sono morti tre vigili del fuoco nelle ultime ore.

Due a Rethymno a Creta, i pompieri sono rimasti intrappolati a bordo del loro mezzo durante le operazioni. Un terzo vigile del fuoco è morto a Gythio, nel sud del Peloponneso.