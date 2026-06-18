Incendio a Riccione vicino al casello dell'autostrada, cisterna in fiamme: colonna di fumo nero impressionante

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Grande paura a Riccione per un incendio scoppiato sull’autostrada, vicino al casello. Una cisterna è andata in fiamme e l’esplosione ha fatto sì che si alzasse una enorme colonna di fumo nero visibile dalla riviera riminese. Ci sarebbero due feriti: il conducente del mezzo pesante e un automobilista. Sono stati soccorsi con l’elicottero.

Incendio a Riccione

Attimi di grande paura a Riccione dove si è sollevata una densa colonna di fumo nero, visibile da diversi punti della riviera riminese. L’incendio è stato causato da una cisterna che avrebbe preso fuoco e avrebbe coinvolto anche un’automobile che si è ridotta in cenere.

Il tutto è avvenuto nei pressi del casello autostradale di Riccione, poco dopo mezzogiorno di giovedì 18 giugno. Ci sarebbero due feriti, trasportati in ospedale con l’elisoccorso.

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Esplode un’autocisterna, c’è una grossa nube di fumo nero

Come scrive RiminiToday, la situazione è in evoluzione, si sta cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco, i sanitari del 118, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna.

Il casello che si trova sulla A14 Bologna-Taranto è chiuso sia in entrata che in uscita, in entrambe le direzioni, cosa che ha creato code di 1 km tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona.

Come spiegato dai vigili del fuoco in una nota, ad aver preso fuoco è stato un grosso mezzo pesante, un’autocisterna carica di carburante.

La ricostruzione

In base alle prime ricostruzioni su quanto accaduto a Riccione, Emilia-Romagna, due persone sarebbero rimaste lievemente ferite: sarebbero il conducente del mezzo e un automobilista.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’incendio sarebbe avvenuto a causa del ribaltamento del mezzo pesante che ha perso parte del carico ed è andato completamente distrutto. Non è ancora chiaro se, oltre all’autocisterna, siano state coinvolte una o due auto.

L’incidente sarebbe avvenuto alla fine della rampa e poco prima delle barriere di pagamento. Qui il mezzo si sarebbe ribaltato e avrebbe perso del gasolio che trasportava e che ha poi causato diversi incendi di sterpaglie che hanno raggiunto due automobili ferme al casello. Le fiamme avrebbero interessato anche l’area sottostante la struttura del casello, facendo temere conseguenze ancora più serie, scongiurate dall’intervento dei pompieri.