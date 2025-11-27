Incendio a Riva del Garda nella cartiera di Varone, fiamme sul tetto e nube di fumo altissima: operaio ferito

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un vasto incendio è scoppiato alla cartiera Fedrigoni in località Varone a Riva del Garda, in Trentino, provocando ingenti danni. Le fiamme hanno interessato il tetto del capannone e una nube di fumo si è levata altissima nel cielo, risultando ben visibile dai pendii dell’Alto Garda a chilometri di distanza. Ferito un operaio, avrebbe riportato lievi ustioni e sintomi di intossicazione. Dopo qualche ora il sindaco, Alessio Zanoni, ha spiegato che il rogo è sotto controllo.

L’incendio a Riva del Garda nella cartiera di Varone

Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato nella mattinata di giovedì 27 novembre alla cartiera Fedrigoni, in località Varone, a Riva del Garda.

Stando alle prime informazioni riportate da IlDolomiti, il rogo sarebbe partito dal tetto della struttura. Imponente il dispiegamento di forze giunte sul posto per spegnere le fiamme.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Riva del Garda, coadiuvati dal corpo permanente da Trento, i colleghi di Mori con la piattaforma e quelli di Arco e Molina di Ledro.

L’area è stata interdetta al transito: una nube di fumo si è levata altissima nel cielo, risultando visibile anche a diversi chilometri di distanza in Trentino.

Ferito un operaio

Il ferito, secondo ANSA, sarebbe un operaio di una ditta esterna che stava effettuando i lavori sul tetto.

Sarebbe rimasto intossicato e avrebbe anche riportato lievi ustioni a una mano.

Rogo sotto controllo

Anche il sindaco di Riva del Garda, Alessio Zanoni, che era impegnato nella riunione di Giunta, ha scelto di recarsi sul luogo dell’incendio.

Il primo cittadino, dopo alcune ore, ha dichiarato che il rogo è sotto controllo, grazie al lavoro di circa 50 vigili del fuoco che hanno limitato le fiamme: fortuntamente, non hanno interessato la parte produttiva della cartiera.

Sono in corso i lavori di bonifica, una squadra di vigili del fuoco resterà comunque sul posto per monitorare eventuali focolai.

Le cause e i danni dell’incendio alla cartiera di Varone

In base a quanto riportato dall’agenzia ANSA, i danni riportati dalla cartiera Fedrigoni interessata dall’incendio a Riva del Garda sono ingenti.

Allo stato attuale, non si conoscono le cause che hanno portato all’origine del rogo.

Il messaggio della Lega sull’incendio a Riva del Garda

Su Facebook, la pagina Lega Salvini Riva del Garda ha pubblicato un video dell’incendio, corredato dal seguente messaggio: “Esprimiamo la nostra più sentita gratitudine a tutti i vigili del fuoco impegnati a contenere e risolvere l’incendio divampato presso la cartiera di Varone stamattina. Grazie anche a tutte le forze dell’ordine ed ai soccorritori presenti”.

Il messaggio prosegue così: “Un pensiero di vicinanza va anche a tutte le famiglie dei dipendenti, che sicuramente saranno preoccupate per il loro futuro lavorativo”.