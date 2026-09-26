Incendio a Roma in un palazzo in viale Togliatti, salvate 3 persone ma c'è un disperso: la situazione

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È scoppiato un incendio all’ultimo piano di un palazzo che si affaccia su viale Palmiro Togliatti, a Roma. I vigili del fuoco hanno portato in salvo tre persone, una donna e due anziani con disabilità, mentre un quarto uomo che vive all’interno dell’appartamento da cui ha avuto origine il rogo risulta irreperibile ed è considerato disperso. Al momento le fiamme non sono ancora state spente.

Incendio a Roma, un disperso

Nella mattinata del 26 settembre in viale Palmiro Togliatti, periferia est di Roma, è scoppiato un incendio che ha coinvolto un appartamento all’ultimo piano di un palazzo.

I vigili del fuoco hanno portato in salvo tre persone che vivevano sul piano in cui è scoppiato l’incendio, due anziani invalidi e una donna, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos.

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Un quarto uomo, che abita proprio nell’appartamento dove è scoppiato l’incendio, è considerato disperso. I vigili del fuoco stanno verificando se, nella casa, vi fossero altre persone.

Lo spegnimento delle fiamme è ancora in corso

I vigili del fuoco stanno ancora cercando di spegnere le fiamme nell’appartamento che si affaccia su viale Togliatti.

Sul posto si trovano due diverse squadre, al 10A e la 21A, che stanno utilizzano due autoscale e un’autobotte per cercare di limitare l’impatto delle fiamme.

L’intero palazzo è stato evacuato e dalla sua cima si è alza una nube nera visibile da chilometri di distanza. L’appartamento sarebbe andato completamente distrutto.

Cosa si sa sulla persona dispersa

Secondo quanto raccolto sempre dall’agenzia di stampa Adnkronos, la persona dispersa sarebbe un cinquantenne che vive da solo all’interno dell’appartamento da cui è scaturito l’incendio.

Sembra che, al momento dell’incendio, la sua auto fosse parcheggiata di fronte al palazzo. Al momento l’uomo continua a non essere reperibile.

Una testimone ha parlato ad Adnkronos, dicendo:

Io abito al piano di sotto, il settimo, mi ha avvertita mia sorella dicendo che al piano di sopra c’era un incendio. Ho chiamato subito i vigili del fuoco, intanto il fumo stava invadendo le scale. Lì abitano diverse persone anziane con disabilità. Ho portato giù mia madre e allertato tutti i condomini nella scala e siamo usciti.