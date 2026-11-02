Incendio a Roma in via Spinoza, due morti nella casa invasa dal fumo: forse asfissia, fiamme dal lumino votivo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia a Roma: un uomo e una donna sono stati trovati morti all’interno della loro casa in via Spinoza in seguito a un incendio. Le vittime sono marito e moglie, l’uomo aveva 80 anni, la donna 74: sarebbero morti probabilmente per asfissia, per le esalazioni del fumo che aveva invaso l’appartamento. In corso le indagini per chiarire le cause, sembra che le fiamme siano partite da un lumino votivo acceso.

Incendio a Roma in via Spinoza

All’alba di oggi, lunedì 2 novembre, due persone sono state trovate morte in un appartamento in via Spinoza, in zona Casal de’ Pazzi a Roma. Ad effettuare la tragica scoperta sono stati i vigili del fuoco, intervenuti in seguito a un incendio segnalato in una palazzina di sette piani. Lo riporta LaPresse.

Quando i pompieri sono entrati, l’abitazione era completamente invaso dal fumo, causato da un incendio che si è estinto autonomamente. Hanno quindi trovato i corpi privi di vita di un uomo e una donna. Sul posto sono intervenuti anche polizia e carabinieri.

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Marito e moglie morti nella casa invasa dal fumo

Le vittime, riporta Adnkronos, sono marito e moglie, entrambi italiani: lui 80 anni, lei 74. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero probabilmente morti per asfissia a causa delle esalazioni provocate dalle fiamme.

Il fumo ha invaso completamente i locali, trasformando l’appartamento in una trappola per i due anziani. Quando i vigili del fuoco sono entrati in casa attorno alle 6.30 per loro ormai non c’era più nulla da fare.

Fiamme partite da un lumino votivo

Oltre a vigili del fuoco e al personale del 118, sul posto sono intervenuti anche carabinieri e polizia: a condurre le indagini il Nucleo Investigativo dei carabinieri di Roma, che dovrà chiarire la causa dell’incendio e ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Stando a una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da un lumino votivo acceso e andato in corto circuito. Il piccolo incendio si sarebbe estinto autonomamente, non prima però di produrre una gran quantità di fumo che avrebbe invaso l’appartamento, risultato fatale per la coppia.