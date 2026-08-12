Incendio a Roma nel quartiere Prenestino, bruciano i rifiuti abbandonati all'esterno della struttura Ama

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Intorno alle 14 di mercoledì 12 agosto a Roma, tra via Telese e via Teano, nel quartiere Prenestino, è scoppiato un incendio. A prendere fuoco sarebbero stati dei rifiuti abbandonati in un’area non molto distante da uno stabilimento Ama, che hanno alimentato le fiamme spingendole fino a lambire Villa Gordiani. Il timore è che il rogo possa aver coinvolto alcuni alloggi di fortuna posizionati entro il perimetro interessato. Sul luogo sono arrivati i volontari della Protezione Civile, i vigili del fuoco e pattuglie della polizia.

Incendio nel quartiere Prenestino

L’allarme è scattato intorno alle 14 di mercoledì 12 agosto, non molte settimane dopo l’incendio che aveva fatto scattare l’emergenza amianto in zona Laurentina.

Secondo Repubblica, le fiamme sarebbero state alimentate da un cumulo di rifiuti abbandonati tra le sterpaglie in un’intersezione tra via Teano e via Telese, nel quartiere Prenestino.

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Dal focolaio, visibile anche dal Pigneto e da Torpignattara, si è alzata una densa colonna di fumo nero che ha lambito anche l’area di Villa Gordiani.

Ricevuta la segnalazione, la polizia di Roma Capitale ha chiuso il tratto di strada tra via Cori e via Maddaloni, compreso un tratto di via Marcianise.

Evacuate persone che vivevano in alloggi di fortuna

Roma Today scrive che le autorità, per motivi di sicurezza, hanno provveduto ad evacuare le abitazioni di fortuna di alcune persone che si trovavano nell’area interessata dall’incendio.

Per il momento non risultano segnalazioni di persone ferite. Repubblica scrive che intorno alle 15:30 le fiamme sono state dominate.

Le conseguenze per la viabilità

I primi rilievi non escludono alcuna ipotesi, nemmeno quella della natura dolosa dell’incendio. Come anticipato, le autorità locali hanno interrotto momentaneamente la circolazione tra via Cori, via Maddaloni e via Marcianise, ma – secondo Fanpage – non risultano segnalazioni di modifiche alle tratte del trasporto pubblico.

In un’area in prossimità del rogo sarebbero state segnalate anche interruzioni della corrente elettrica. Non è dato sapere se alcuni residenti siano stati evacuati, né se le fiamme si siano estese favorite dalle sterpaglie e dal vento.