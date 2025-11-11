NOTIZIE
Incendio a Roma nell'edificio occupato di via Tallone, un ferito grave: si è lanciato per sfuggire alle fiamme

Un incendio è scoppiato nell'edificio occupato in via Tallone a Roma: un uomo si sarebbe lanciato dalla finestra per sfuggire alle fiamme

Pubblicato:

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Roma è scoppiato un incendio in un edificio occupato in via Tallone. C’è un ferito grave, in pericolo di vita: l’uomo si sarebbe lanciato da una finestra per sfuggire alle fiamme. Sulla vicenda ha già avviato le indagini la polizia. Sono da chiarire anche le cause del rogo.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.

 

Incendio via Tallone Roma ANSA

