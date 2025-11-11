Incendio a Roma nell'edificio occupato di via Tallone, un ferito grave: si è lanciato per sfuggire alle fiamme
Un incendio è scoppiato nell'edificio occupato in via Tallone a Roma: un uomo si sarebbe lanciato dalla finestra per sfuggire alle fiamme
A Roma è scoppiato un incendio in un edificio occupato in via Tallone. C’è un ferito grave, in pericolo di vita: l’uomo si sarebbe lanciato da una finestra per sfuggire alle fiamme. Sulla vicenda ha già avviato le indagini la polizia. Sono da chiarire anche le cause del rogo.
ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.