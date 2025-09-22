Incendio a Rovato vicino Brescia, a fuoco magazzino di pneumatici: ordinanza del Comune per la salute pubblica

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un incendio è divampato in un edificio in ristrutturazione in via XXV Aprile a Rovato, in provincia di Brescia. Per domare le fiamme sono state necessarie diverse ore di lavoro. Tra le ipotesi sulle cause vi è un cortocircuito durante le opere di manutenzione. Il denso fumo scaturito sarebbe legato alla presenza di un deposito di pneumatici. Il Comune ha diffuso un’ordinanza con le misure precauzionali per tutelare la salute pubblica.

L’incendio a Rovato

L’enorme nube di fumo nero è stata visibile a grande distanza e ha destato forte preoccupazione tra i cittadini. Per precauzione sono stati chiusi i distributori di benzina della zona.

Per spegnere il rogo, i Vigili del Fuoco hanno impiegato diverse ore.

Il luogo in cui è scoppiato l’incendio a Rovato

A poche ore dall’incendio, il Comune di Rovato ha emanato un’ordinanza urgente con una serie di misure precauzionali valide in un raggio di un chilometro dal luogo del rogo e in vigore fino all’arrivo dei referti analitici ufficiali.

L’ordinanza del Comune di Rovato

Il contenuto dell’ordinanza è stato pubblicato anche in un post sulla pagina Facebook Città di Rovato. Tra le indicazioni rivolte alla popolazione si invitano le persone a fare attenzione ad alcune azioni che potrebbero esporre al contatto con sostanze nocive.

Nel testo ci sono raccomandazioni per le persone in generale, per i pubblici esercizi e le attività commerciali e per le famiglie con animali.

Nel documento firmato dal Comune si legge che il provvedimento è stato adottato “per motivi contingibili e urgenti di tutela della salute pubblica, della salubrità ambientale e del benessere animale”.

Le misure precauzionali nell’ordinanza del Comune di Rovato

Le misure rivolte alla popolazione generale, contenute nell’ordinanza sono:

mantenere chiuse porte e finestre delle abitazioni e dei locali fino a cessato allarme; evitare la permanenza prolungata all’aperto, in particolare per bambini, anziani e soggetti con patologie respiratorie.; spegnere i condizionatori e gli impianti di ventilazione che prelevano aria dall’esterno, o impostarli in modalità di ricircolo interno, ove tecnicamente possibile;

Le misure per i pubblici esercizi e attività commerciali sono:

mantenere chiusi gli accessi esterni (porte, finestre, prese d’aria); disattivare impianti di condizionamento e ventilazione che non dispongano di sistemi di filtrazione adeguati o che immettano aria esterna nei locali;

Alle famiglie con animali si raccomanda di limitare l’esposizione dei cuccioli all’aperto, soprattutto nelle aree prossime al luogo dell’incendio.