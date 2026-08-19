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Un rogo nel primo pomeriggio si è sviluppato nel territorio di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, in una zona non lontana dal radar dell’Aeronautica Militare. Una volta scattato l’allarme al numero di emergenza 115, sul posto sono stati fatti confluire uomini e mezzi dei vigili del fuoco dei Comandi Provinciali di Chieti e di Pescara. Dall’aeroporto si è anche alzato in volo l’elicottero. L’estensione delle fiamme è stata favorita dal caldo e dal forte vento. Al momento le fiamme sono state spente,