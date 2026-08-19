Incendio a San Giovanni Teatino, fuoco vicino al radar dell'Aeronautica Militare: vigili del fuoco in azione
Incendio domato nei campi di San Giovanni Teatino, vicino al Radar dell'Aeronautica, grazie ai vigili del fuoco.
Un rogo nel primo pomeriggio si è sviluppato nel territorio di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, in una zona non lontana dal radar dell’Aeronautica Militare. Una volta scattato l’allarme al numero di emergenza 115, sul posto sono stati fatti confluire uomini e mezzi dei vigili del fuoco dei Comandi Provinciali di Chieti e di Pescara. Dall’aeroporto si è anche alzato in volo l’elicottero. L’estensione delle fiamme è stata favorita dal caldo e dal forte vento. Al momento le fiamme sono state spente,
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.