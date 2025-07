Incendio a San Martino in Colle, frazione di Perugia, intervento durato ore per salvare le case

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere un incendio di grandi dimensioni che si era sviluppato vicino a San Martino in Colle, una frazione del comune di Perugia a sud del centro abitato. Le fiamme avevano minacciato alcune case, che sono state salvate. Il fumo ha causato un incidente su una delle strade che attraversava il rogo.

L’incendio a San Martino in Colle

Tra sabato 19 e domenica 20 luglio un grosso incendio ha messo in pericolo alcune abitazioni della frazione di San Martino in Colle, nel comune di Perugia. Il rogo è scoppiato intorno alle 14 e si è rapidamente avvicinato al centro abitato.

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente ma le fiamme sono state spente del tutto soltanto in piena notte. Nessuna abitazione sarebbe rimasta danneggiata dall’incendio.

L’area interessata è di circa otto ettari, tra San Martino in Colle, Pila e Boneggio. Una delle abitazioni più vicine all’incendio era anche dotata di un serbatoio di gas che ha fatto temere per un’esplosione.

L’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono però riusciti a intervenire e a spegnere le fiamme prima che raggiungessero le case. Nella mattinata di domenica 20, dopo un lavoro durato tutta la notte, la zona era stata messa al sicuro e bonificata.

Il Comune di Perugia ha espresso un sentito ringraziamento ai vigili del fuoco per un intervento definito “tempestivo e straordinario“. La nota del municipio ha poi continuato:

Un ringraziamento va inoltre alle forze di Polizia Locale, intervenute per gestire le criticità legate alla viabilità, in particolare in relazione all’incidente stradale che si è verificato, probabilmente a causa della ridotta visibilità dovuta al fumo, sulla strada comunale adiacente all’area dell’incendio.

L’incidente causato dal fumo

Proprio nelle ore in cui l’incendio di San Martino in Colle ha iniziato a svilupparsi, quattro auto sono rimaste coinvolte in un incidente su una delle strade che in quel momento erano interessate dal rogo.

Gli occupanti delle quattro automobili, spaventati dalla situazione e con il timore di rimanere bloccati dalle fiamme, sono fuggiti a piedi lasciando le auto sul posto.