Incendio a Santo Stefano Quisquina minaccia clinica, distributore di benzina e fabbrica di fuochi d'artificio

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Un incendio di grandi proporzioni, alimentato dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo canadair della forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, un distributore di benzina e una fabbrica di fuochi d’artificio. L’allerta resta massima in tutta la Sicilia.

Chiusa la statale 118 a Santo Stefano Quisquina

Le autorità hanno disposto la chiusura, in entrambe le direzioni, della strada statale 118 Corleonese Agrigentina dal km 71,600 al km 73,800, proprio a Santo Stefano Quisquina.

Il traffico è deviato in loco: sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Più squadre di vigili del fuoco stanno, in questi minuti, presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia, riferisce ANSA.

Era stata chiusa anche l’autostrada A19, Palermo-Catania, a causa di un tratto minacciato dalle fiamme.

Il messaggio del Comune

Il Comune di Santo Stefano Quisquina, all’alba, aveva inviato i "residenti in Cda Canfuto e Bosco Kadera" a "evacuare immediatamente le proprie abitazioni".

Decine di incendi in tutta la Sicilia, non solo ad Agrigento

Gli incendi, come riassunto da Italpress, stanno facendo bruciare tutta la Sicilia, con vigili del fuoco, Protezione Civile e Corpo Forestale che stanno coordinando interventi su tutto il territorio.

Oltre ad Agrigento – dove non è ancora stato domato l’incendio a Bivona e nel capoluogo, con fiamme nella zona di Parco Icari – è critica la situazione anche nel Palermitano, dove oltre a Castronovo ancora minacciata dalle fiamme, ci sono più squadre di pompieri arrivate da Trapani e Messina impegnate a Trabia, Casteldaccia e a Villagrazia di Carini: si vedono colonne di fumo nero provenienti dalla campagna di Monreale.

In provincia di Catania, a Belpasso e a Militello in Val di Catania si attende l’intervento dei mezzi aerei, i vigili del fuoco intanto sono a lavoro per impedire la propagazione delle fiamme.

Incendi poi nella provincia di Siracusa, con interventi nella notte a Carlentini, Palazzolo Acreide e Noto.

Nel Messinese, spento il rogo fra Letojanni e Pagliara che ha mandato in fumo ettari di macchia mediterranea.

L’allerta della Protezione Civile

A fare il punto sulla situazione è il bollettino n. 149 emesso il 21 luglio 2026 dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, dedicato alla giornata di mercoledì 22 luglio.

Il documento dichiara per l’intero territorio regionale – compresa la provincia di Agrigento – un livello di allerta ATTENZIONE con pericolosità classificata come ALTA.

In questo scenario, le condizioni meteo-climatiche e il livello di umidità della vegetazione favoriscono lo sviluppo di incendi con un’intensità del fuoco molto elevata e una propagazione estremamente veloce.

Il bollettino segnala per le prossime ore un tasso di umidità minima nei bassi strati compreso tra il 20% e il 40%, venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali e assenza di precipitazioni rilevanti.

Sebbene sia previsto un sensibile calo nei valori massimi, le temperature rimarranno comunque da elevate a molto elevate.

Questo scenario impone ai sindaci l’attivazione del Presidio Operativo e la convocazione dei responsabili per la pianificazione e la gestione delle emergenze.