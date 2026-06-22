Incendio a Sarno nella fabbrica Termoplast, impressionante nube nera sulla città: "Non aprite le finestre"
Vasto incendio a Sarno, in Campania: va a fuoco la fabbrica Termoplast, nube nera si alza sulla città. Il Comune chiede ai cittadini di chiudersi in casa
È divampato nella notte un vasto incendio a Sarno nella fabbrica Termoplast. Fiamme alte e nube nera su tutta la città campana: il rogo ha bruciato materiale di stoccaggio e lavorazione. Ancora ignote le cause. Il Comune ha invitato i cittadini ad adottare comportamenti di prudenza, chiudendo porte e finestre.
Incendio a Sarno
Grande spavento a Sarno, in provincia di Salerno. Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 giugno è divampato un vasto incendio nella zona industriale della città.
Ad andare in fiamme è stata l’azienda Termoplast con il rogo che ha bruciato materiale plastico di stoccaggio e lavorazione. Sulla città si è alzata una impressionante nube di fumo nero.
In fiamme la fabbrica Termoplast: cosa sappiamo
Prima le segnalazioni dei cittadini, poi l’intervento repentino delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco che sono arrivati sul posto.
Le operazioni di spegnimento e contenimento dell’incendio sono andate avanti per tutta la notte con i pompieri che hanno collaborato a mettere in sicurezza l’area che circonda la fabbrica Termoplast. Come ricostruito da SalernoToday, in breve tempo le fiamme hanno avvolto la struttura e creato una colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza.
Per ora non ci sono informazioni ufficiali sulle cause che hanno provocato il rogo: le autorità competenti stanno verificando quanto accaduto per evidenziare eventuali responsabilità.
L’appello ai residenti
I vigili del fuoco hanno lavorato all’incendio anche in mattinata, incendio che era scoppiato poco dopo la mezzanotte, come si legge sul Mattino, nell’azienda che lavora materiale plastico.
Tra i soccorsi presenti sul posto anche la Protezione Civile “Il Saro” che, insieme al Comune di Sarno e a scopo precauzionale, ha invitato i cittadini a seguire le indicazioni previste in questi casi. I residenti e le persone presenti in zona dovranno adottare comportamenti di prudenza come la chiusura di porte e finestre, la limitazione delle attività all’aperto e il divieto di raggiungere la zona dell’incendio, così da non intralciare le operazioni di emergenza.
Sulla vicenda si è espresso anche Salvatore Carillo, sindaco di Terzigno. “L’incendio ha provocato una vasta colonna di fumo che questa mattina, purtroppo, sta interessando anche diversi comuni dell’area vesuviana, compresa Terzigno. Invito i cittadini, a scopo precauzionale, a tenere chiuse porte e finestre, limitare la permanenza all’aperto, evitare attività fisica all’esterno e ridurre le attività non strettamente necessarie negli spazi aperti”, il messaggio del primo cittadino su Facebook.