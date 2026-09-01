Incendio a Taormina, rogo minaccia le abitazioni: fiamme vicino all'A18 e Castelmola, evacuate le case
Roghi nelle contrade Sant'Antonio, Zappulla e Tirone. Il sindaco Cateno De Luca: "Sembra a tutti gli effetti un atto di natura dolosa"
Un vasto incendio è divampato a Taormina nelle zone di contrada Sant’Antonio, contrada Zappulla e contrada Tirone. Il fronte delle fiamme si è poi allargato all’area boschiva al confine con Castelmola e lungo la via di accesso dall’A18 alla città. Alcune abitazioni, minacciate dal rogo, sono state evacuate. Secondo il sindaco della città, Cateno De Luca, “sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa”.
Sul posto, oltre al primo cittadino, sono giunte anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, mentre sono in arrivo i canadair. Lo stesso De Luca ha definito la situazione “tragica” mentre sui social ha pubblicato dei video in cui è protagonista in prima persona nel dare una mano per le evacuazioni nella zona.