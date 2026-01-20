Incendio a Tuturano vicino Brindisi, solaio crolla tra le fiamme: morto un uomo, figlia in ospedale

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un uomo è morto in seguito a un incendio in una casa di Tuturano, frazione del comune di Brindisi. Le fiamme hanno provocato il crollo di una parte del solaio dell’abitazione. A perdere la vita è stato un anziano disabile mentre la figlia di 57 anni è rimasta ferita. Le cause dell’incendio e quelle della morte dell’anziano sono ancora in fase di accertamento. Il rogo è scoppiato nel pomeriggio di martedì 20 gennaio.

Incendio a Tuturano, muore un anziano disabile

Le fiamme hanno avvolto un’abitazione situata presso la strada poderale Santa Lucia, all’altezza del civico 21, nella frazione Tuturano del comune di Brindisi. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di chiarimento.

A chiamare i soccorsi è stata una donna di 57 anni, figlia dell’anziano morto, che è ora ricoverata presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi.

Anziano travolto da alcuni blocchi di cemento

I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno provveduto a spegnere l’incendio e hanno permesso alla donna di 57 anni di mettersi in salvo. Nulla da fare, invece, per l’anziano disabile, trovato morto durante le operazioni di messa in sicurezza della struttura.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano sarebbe morto dopo essere stato travolto dai blocchi di cemento del solaio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Tuturano, che hanno svolto i primi accertamenti utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le operazioni di spegnimento sono state effettuate da due squadre dei vigili del fuoco, coadiuvate da una terza squadra Usar (Urban search and rescue) arrivata da Bari e specializzata nella ricerca e nel soccorso delle persone.

Soccorsi chiamati dalla figlia, che è rimasta ferita

L’incendio costato la vita un anziano è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 20 gennaio. L’abitazione si trova non lontano dal Parco Colemi a Tuturano, una frazione del comune di Brindisi.

I vigili del fuoco stanno cercando di capire come siano partite le fiamme che, nel giro di pochi minuti, hanno avvolto la casa provocando il crollo di un solaio. Sarebbe stato proprio un blocco di cemento che si è staccato dal solaio a provocare la morte del proprietario di casa. Presente anche la figlia 57enne della vittima, che è riuscita a mettersi in salvo dall’incendio.

Un’ambulanza ha portato la donna presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove è ricoverata in condizioni non gravi. È stata lei ad avvertire i soccorsi, ma purtroppo non è riuscita a portare in salvo l’anziano padre.