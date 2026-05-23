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Due anziani sono stati tratti in salvo da un poliziotto a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. L’intervento tempestivo di un Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, libero dal servizio e in forza alla Questura di Padova, ha permesso di evitare conseguenze ben più gravi per la coppia rimasta intrappolata tra le fiamme e le esalazioni tossiche.

Il salvataggio eroico: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato poco dopo le 7 del mattino in via Ancona, a Torri di Quartesolo. L’Assistente Capo Coordinatore, che si trovava nella propria abitazione, è stato svegliato dalle urla disperate provenienti dalla strada. Le invocazioni di aiuto provenivano da una coppia di anziani, marito e moglie di 82 e 80 anni, che si trovavano bloccati sul balcone della loro villetta monofamiliare, impossibilitati a fuggire a causa delle fiamme che avevano invaso l’appartamento e del fumo denso che si sprigionava dal garage.

Il poliziotto, senza esitazione, ha afferrato una scala a pioli dal proprio giardino e si è precipitato verso l’abitazione in fiamme. Salendo sulla scala, è riuscito a raggiungere i due anziani sul balcone, entrambi visibilmente sotto shock e in difficoltà respiratoria a causa delle esalazioni. In quei momenti concitati, il marito, in stato confusionale, è rientrato improvvisamente nell’appartamento ormai invaso dal fumo. L’agente, resosi conto del pericolo, ha deciso di entrare a sua volta nell’abitazione, nonostante la scarsa visibilità e il rischio per la propria incolumità.

Il salvataggio tra fiamme ed esplosioni

Dopo un paio di minuti di ricerche tra le stanze ormai sature di fumo, il poliziotto ha individuato l’anziano, ormai disorientato e in crisi respiratoria. Lo ha portato fuori di peso sul terrazzo e, insieme alla moglie, li ha fatti scendere in sicurezza utilizzando la scala a pioli. Durante le fasi del salvataggio ‘miracoloso’, il calore sprigionato dall’incendio ha provocato l’esplosione di alcune cartucce da caccia che il proprietario deteneva regolarmente in casa, aumentando ulteriormente il rischio per tutti i presenti.

L’arrivo dei soccorsi e la messa in sicurezza dell’area

Una volta messi in salvo i due anziani, il poliziotto ha affidato la coppia alle cure del personale del 118 e ai Carabinieri, giunti nel frattempo sul posto. In collaborazione con i Vigili del Fuoco e le altre Forze dell’Ordine, l’agente si è poi adoperato per contenere l’incendio, evitando che le fiamme raggiungessero un’auto a gasolio parcheggiata nel garage e un armadio blindato dove erano custodite armi da caccia e munizioni.

I Vigili del Fuoco hanno domato definitivamente il rogo, mentre il personale sanitario del SUEM 118 ha accompagnato i due coniugi all’Ospedale di Vicenza per accertamenti. Anche il poliziotto, rimasto intossicato dai fumi durante il salvataggio, è stato visitato dai medici dell’Ospedale San Bortolo, che gli hanno diagnosticato una intossicazione da inalazione di fumi con prognosi di 2 giorni. L’agente è stato poi dimesso dalla struttura sanitaria.

Il riconoscimento ufficiale

Nella mattinata di sabato 23 maggio, il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha ricevuto l’Assistente Capo Coordinatore presso l’Ufficio di Gabinetto della Questura. In questa occasione, il Questore ha espresso pubblicamente gratitudine e apprezzamento per il gesto di generosità e altruismo dimostrato dall’agente, sottolineando come il suo intervento abbia scongiurato conseguenze potenzialmente letali per la coppia di anziani rimasta intrappolata nell’incendio della propria abitazione.

ANSA