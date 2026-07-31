Incendio a Vieste nella pineta in zona Caravella vicino al lungomare Europa e a un hotel: distrutto deposito

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un nuovo incendio è divampato nella pineta in zona Caravella a Vieste, minacciando un hotel e scatenando la paura tra turisti e residenti. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco e i mezzi aerei. Distrutto un deposito, ma l’allarme è rientrato. Quanto accaduto segue il grave rogo di pochi giorni fa, che ha richiesto evacuazioni via mare sul Gargano. Gli organismi di ricerca chiedono interventi di prevenzione strutturali contro i roghi.

Nuovo incendio nella pineta di Vieste, fiamme vicine agli hotel

Poco dopo le 11 di oggi – venerdì 31 luglio – un vasto incendio è divampato nella pineta di Vieste, in località Caravella, a ridosso del lungomare Europa e alle spalle di diverse strutture ricettive.

Come riportato da FoggiaToday, le alte fiamme e la densa colonna di fumo, alimentate dalle elevate temperature e dal vento, sono risultate chiaramente visibili dalla costa e dalla spiaggia, spaventando i residenti e i numerosi turisti presenti nella località balneare garganica.

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Sul posto sono prontamente intervenuti i volontari della Protezione Civile locale, gli operatori dell’Arif e i Vigili del Fuoco con i DOS di Iacotenente e due squadre da Vico del Gargano e Manfredonia. Per arginare l’avanzata del fuoco e proteggere gli insediamenti turistici e le abitazioni è stato inoltre richiesto e attivato l’intervento di un elicottero proveniente da Bari e dei Canadair.

Allarme rientrato

Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste e presidente della provincia di Foggia, ripreso da ANSA ha dichiarato che la situazione è “sotto controllo”.

“Le fiamme – ha spiegato – hanno lambito, ma nella zona relativa alla pertinenza del cortile, un’abitazione i cui residenti sono stati fatti allontanare, così come quelli di altre due abitazioni”.

Un deposito magazzino, a quanto si apprende, sarebbe stato distrutto dall’incendio: “Al termine delle attività di bonifica, le persone potranno fare rientro nelle abitazioni”.

L’incendio di pochi giorni fa

L’incendio odierno è nato a pochi giorni di distanza da un altro devastante incendio che ha colpito l’area garganica tra Peschici e Vieste.

In quell’occasione, le fiamme partite dalla zona rurale di Pile Fraballe si erano rapidamente estese verso la costa e la baia di Manaccora, costringendo all’evacuazione preventiva di centinaia di vacanzieri via mare con il supporto della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e di imbarcazioni private.

Circa 400 turisti avevano raggiunto il porto di Vieste, trovando accoglienza temporanea nelle palestre scolastiche messe a disposizione dall’amministrazione comunale. Criticità acuite dal sospetto di inneschi dolosi, che ha messo a dura prova la tenuta e i sistemi di soccorso dell’intero territorio.

I dati ISPRA sugli incendi in Italia

I ricorrenti roghi estivi non possono non far pensare all’impatto dei cambiamenti climatici e alla necessità di tutelare un territorio vulnerabile come Vieste, dove la prevenzione di ogni singolo incendio rappresenta la priorità per evitare catastrofi ecologiche ed economiche.

Secondo le rilevazioni satellitari del sistema ISPRA aggiornate al 2026, in Italia si sono già registrati oltre 1.070 grandi roghi, con una superficie percorsa dal fuoco pari a 741 chilometri quadrati. I report elaborati da PEFC Italia, Cnr e SISEF sulla base dei dati EFFIS confermano che la superficie bruciata nel continente ha superato il doppio della media storica degli ultimi anni.

Di fronte a fenomeni sempre più intensi e rapidi, gli esperti evidenziano l’importanza di superare la sola gestione dell’emergenza attraverso interventi di pianificazione forestale e manutenzione costante dei boschi durante tutto l’anno.