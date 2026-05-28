Incendio ad Alghero nall'autonoleggio di Stefano Ledda vicino all'aeroporto, 80 auto divorate dalle fiamme

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Circa 80 auto finite in cenere in un devastante incendio scoppiato in un parcheggio ad Alghero, con tutta probabilità di origine dolosa. Durante la notte alcuni ignoti avrebbero appiccato le fiamme a una rimessa vicino l’aeroporto Riviera del Corallo, nel comune sulla costa nord occidentale della Sardegna. Ad essere colpito è stato l’autonoleggio dell’imprenditore Stefano Ledda, già preso di mira da un altro rogo soltanto due mesi prima.

L’incendio nei pressi dell’aeroporto di Alghero

Il maxi incendio è divampato intorno alle 5 del mattino di giovedì 28 maggio, facendo scattare l’allarme nell’area situata dall’altra parte della strada provinciale 44 rispetto all’aeroporto di Alghero Fertilia.

Diverse le squadre di vigili del Fuoco arrivate dalla sede nel comune e dal distaccamento di Porto Torres, che sono riuscite a spegnere le fiamme soltanto dopo ore, ma senza poter evitare la distruzione di un’ottantina di auto.

ANSA/Vigili del Fuoco

Le indagini

Come riportato da L’Unione Sarda, le vetture sarebbero di proprietà della Galdieri Rent, società di autonoleggio con sede a Salerno, ed erano pronte per entrare in servizio per la stagione estiva.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per avviare le indagini sulle cause del rogo, coordinate dalla procura di Sassari.

Secondo le prime ricostruzioni riportate sulla stampa locale, sulla natura dolosa dell’incendio ci sarebbero pochi dubbi.

Il precedente rogo contro l’imprenditore Stefano Ledda

Un’ipotesi avvalorata da un altro incendio scoppiato nello stesso autonoleggio a marzo, in cui erano finiti distrutti 14 veicoli.

Intervenendo sull’episodio, il consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde ha sottolineato come il precedente “rende ancora più inquietante quanto accaduto”.

“Non siamo più davanti a episodi sporadici o marginali, ma a una escalation che rischia di compromettere il clima di serenità e sicurezza della nostra comunità e di colpire duramente il tessuto economico e produttivo della città” ha denunciato ancora l’esponente di Fi, manifestando la piena solidarietà e vicinanza del partito nei confronti dell’imprenditore Stefano Ledda.

L’incendio ad Alghero arriva a distanza di poche ore da un altro rogo doloso nei confronti di un parcheggio della Sicily by Car di Tomaso Dragotto.

Il fuoco innescato nella sede dell’autonoleggio di Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo, ha distrutto dieci auto e ha fatto seguito a un altro atto intimidatorio in un’altra rimessa dell’azienda siciliana, colpita con una raffica di kalashnikov a marzo.