Incendio ad Ancona dopo il rogo a Falconara Marittima in uno stabile, colonna di fumo nero visibile in città

Vigili del fuoco di Ancona impegnati su più fronti nelle stesse ore della mattinata del 22 febbraio. La copertura di un centro commerciale della città è andata in fiamme sviluppando un’alta colonna di fumo nero che si staglia nel cielo sopra la città. L’incendio si è sviluppato nelle stesse ore di un rogo scoppiato in una palazzina di quattro piani nel vicino comune di Falconara Marittima.

L’incendio al centro commerciale

L’incendio ad Ancona è divampato nel tetto del centro commerciale di via Miano, in zona Vallemiano, nella tarda mattinata di domenica 22 febbraio.

I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che, secondo quanto riportato da Ansa, avrebbero avuto origine da un bistrot al lato di un supermercato Eurospin.

Il rogo ad Ancona

Le cause che hanno scatenato il rogo sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni l’incendio potrebbe essere stato scaturito da un fornello difettoso.

Oltre alle squadre dei vigili del fuoco ancora al lavoro, sul posto sono arrivati agenti della polizia locale e di Stato. Tutta l’area del centro commerciale e del parcheggio sono state completamente sgomberate.

Al momento non si sono stati segnalati feriti o intossicati. Dall’incendio si è alzata un’alta colonna di fumo che è visibile da chilometri di distanza.

Le fiamme nella palazzina di Falconara Marittima

Nella stessa mattinata i pompieri sono stati chiamati a intervenire nel comune di Falconara Marittima, in provincia di Ancona, a causa di un incendio scoppiato in una palazzina di quattro piani.

L’emergenza è scatta intorno alle 9 per il fumo che usciva da un appartamento al primo piano, distrutto dalle fiamme.

La 77enne che vive nell’abitazione non era in casa e non sono stati registrate persone ferite o intossicate. Nel rogo sono morti però due dei tre gatti della donna.

Sul posto la squadra de vigili del fuoco di Ancona con due autobotti e un’autoscala, oltre alle forze dell’ordine.

In corso le verifiche sui motivi che hanno provocato l’incendi nell’appartamento, dichiarato inagibile, oltre ai controlli sulle condizioni sulla sicurezza delle altre abitazioni.