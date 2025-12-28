Incendio ad Ariano Irpino alla festa di matrimonio, sposo ustionato dalle fiamme dalla torta nuziale

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Momenti di autentica paura per duecento invitati a un matrimonio in un albergo di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Al termine della cerimonia nuziale, infatti, da alcune fontane luminose posizionate sulla torta si sono sprigionate scintille che hanno innescato un incendio. Il rogo si è propagato e lo sposo, originario di Calitri, è rimasto ferito mentre tentava di spegnere le fiamme.

Cosa è successo alla festa di matrimonio ad Ariano Irpino

Il giorno del matrimonio poteva finire in tragedia per una coppia di sposi e per i loro invitati.

In un albergo di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, infatti, la festa di nozze ha rischiato di diventare un dramma a causa di un incendio.

Il rogo è scoppiato al momento del taglio della torta nuziale, allo scoccare della mezzanotte del 28 dicembre. Ma quello che doveva essere un momento romantico e scenografico ha lasciato spazio alla paura.

Sposo ustionato dalle fiamme dalla torta nuziale

L’incendio è stato causato da alcune fontane luminose posizionate sulla torta: da lì si sono sprigionate scintille che hanno innescato il rogo.

Lo sposo, originario di Calitri, è rimasto ferito proprio mentre tentava di spegnere le fiamme e ha riportato ustioni di secondo grado alla mano destra e alla testa.

In brevissimo tempo, infatti, il rogo si è propagato alla hall della struttura ricettiva di rione Cardito, l’hotel Kristall Palace, danneggiandola significativamente.

Intossicazioni da fumo per alcuni invitati

Sul posto, insieme ai carabinieri, sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Ariano Irpino e Grottaminarda e numerose ambulanze del 118.

Lo sposo, dopo essere stato medicato in ospedale, è stato dimesso nella notte. Alcuni invitati invece sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario del 118: alcuni di loro hanno accusato lievi intossicazioni da fumo ma nessuno è rimasto ferito.

Il personale dell’albergo comunque era intervenuto immediatamente per cercare di spegnere le fiamme e per mettere in sicurezza gli ospiti del matrimonio: proprio grazie ai dipendenti e al management del Kristall, l’hotel è stato evacuato in poco tempo.