Incendio ai Magazzini Munari di Thiene a Vicenza, l'allarme del Comune: "Tenete le finestre chiuse"

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio all’interno dei magazzini Munari di via Europa a Thiene, in provincia di Vicenza. Le fiamme si sono sviluppate in un’area dedicata alla ricarica dei carrelli elevatori, propagando un fumo denso all’interno del capannone dedicato alla compravendita di giocattoli. Per fortuna non risultano persone coinvolte.

Cosa è successo ai Magazzini Munari di Thiene

Si sono sviluppate fiamme alte decine di metri e una colonna densa di fumo nero era visibile a chilometri di distanza.

L’incendio che ha colpito i magazzini Munari di via Europa a Thiene (Vicenza), pieni di giocattoli e articoli per la casa, si è sviluppato nel primo pomeriggio.

L’allarme ai vigili del fuoco ha immediatamente fatto arrivare sul posto diverse squadre dei pompieri, che hanno evacuato la struttura, con i dipendenti che si sono riversati in strada.

Persone coinvolte, cause e danni

Non risultano persone coinvolte o rimaste ferite nell’incendio. Difficile quantificare i danni al momento ma da una prima stima sarebbero ingenti. Al momento non sono ancora state rese note le cause dell’incendio.

Proprio per cercare di capire le cause, l’area è stata posta sotto sequestro da parte dei carabinieri, su disposizione della procura, e sono state avviate le indagini da parte del Nucleo Investigativo Antincendi dei Vigili del fuoco.

Sul posto è stata attivata anche l’Arpav per il monitoraggio ambientale in considerazione della tipologia dei materiali interessati dalle fiamme.

L’allarme del Comune

Sul posto è arrivato anche il sindaco di Thiene, Gianantonio Michelusi. Proprio dal Comune è arrivato, a scopo precauzionale, l’invita a tutta la cittadinanza, in particolare nelle zone limitrofe all’incendio, a tenere le finestre chiuse e a disattivare gli impianti di ventilazione e condizionamento dell’aria.

Inoltre è stato raccomandato di evitare la zona interessata per non intralciare le operazioni di soccorso e di limitare gli spostamenti all’esterno se non strettamente necessario.

Per le operazioni di spegnimento sono intervenute la squadra di Schio, l’autopompa di Vicenza con il supporto di due autobotti, tre squadre di volontari, una squadra di Lonigo, una piattaforma tridimensionale, l’autoscala di Asiago, una squadra di Padova e l’autoscala del comando di Verona.

L’intervento per mettere sotto controllo le fiamme è durato diverse ore. All’interno del capannone, di circa 2mila metri quadrati, sono rimasti alcuni focolai: il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme all’area degli uffici.