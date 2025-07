Incendio al Burger King di Ostia, evacuate 50 persone in due palazzine

Paura nella notte a Ostia a causa di un incendio verificatosi al Burger King, al civico 1 di viale Paolo Orlando. Circa 50 persone che dimorano in due palazzine adiacenti al fast food sono state fatte evacuare a scopo precauzionale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono subito messi in azione per domare le fiamme. Una volta spento il rogo, i cittadini hanno potuto rientrare nelle loro abitazioni. Nessuno è rimasto ferito. Le cause che hanno innescato l’incendio sono in fase di accertamento.

Incendio al Burger King di Ostia, la situazione

Secondo le prime ricostruzioni riferite da Roma Today, l’incendio è divampato in piena notte, tra sabato 19 e domenica 20 luglio, intorno alle ore 2:00.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con la squadra 13A e una autobotte. Il rogo si sarebbe originato in un locale tecnico del Burger King che ha sede in viale Paolo Orlando. Si stanno svolgendo i rilievi del caso per appurare la causa che ha generato le fiamme.

Sul posto anche gli agenti di polizia del X distretto Lido che, su disposizione dei vigili del fuoco, hanno provveduto a mettere in sicurezza circa 50 persone che si trovavano in due palazzi adiacenti al fast food. Non si ha notizia di feriti, fortunatamente.

Tutti i cittadini fatti evacuare, dopo che l’incendio è stato spento, hanno potuto far ritorno nei loro appartamenti.

Le indagini, non si esclude alcuna ipotesi

Per quel che riguarda le origini delle fiamme, non si esclude alcuna ipotesi. In viale Paolo Orlando, oltre ai poliziotti delle volanti e del locale commissariato, sono giunti anche gli specialisti della scientifica che dovranno capire se si è innanzi a un caso accidentale oppure se ci sono o meno eventuali tracce di dolo.

Vicende oscure a Ostia, fatti poco chiari

Ostia continua a essere teatro di episodi inquietanti e poco chiari. Nelle ultime settimane si sono verificate vicende allarmanti.

Ad esempio un uomo è stato picchiato e successivamente abbandonato in un carrello della spesa con la scritta “infame”. A ciò si aggiunge l’attentato incendiario contro la palestra boxe Di Napoli. La struttura è stata danneggiata da un ordigno fatto esplodere davanti ai locali di via delle Azzorre.

E ancora, un ordigno è stato posto sotto un’auto. Si è anche registrato un episodio in cui una molotov è stata lanciata contro un ristorante. Da ricordare inoltre che alcuni stabilimenti balneari sono andati in fiamme lo scorso inverno.