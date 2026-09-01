Incendio al centro commerciale Conca d'Oro di Palermo, colonna di fumo nero e paura tra i clienti evacuati

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Attimi di paura al centro commerciale Conca d’Oro di Palermo dove, nella mattina di martedì 1 settembre 2026, si è sviluppato un grosso incendio. Le fiamme hanno avvolto la copertura della struttura provocando una colonna di fumo nero che si è alzata rapidamente. Clienti in fuga e negozi chiusi, sul posto sono giunte numerose squadre dei vigili del fuoco che si sono messe al lavoro per cercare di domare il rogo. Ancora ignote le cause dell’incendio.

Incendio al Conca d’Oro di Palermo

Mattina movimentata in via Giuseppe Lanza di Scalea a Palermo. Poco prima delle 14, infatti, si è scatenato il fuggi fuggi generale dal centro commerciale Conca d’Oro.

Un incendio, divampato sul tetto della struttura, infatti, ha portato all’evacuazione.

Il fumo, visibile anche a distanza per via di una fitta colonna di fumo nera, ha attirato l’attenzione di tanti e spaventato le persone presenti e i residenti della zona.

Le operazioni di soccorso a Palermo

Sul posto sono subito giunte numerose squadre dei vigili del fuoco che si sono messe al lavoro per domare le fiamme.

Dopo aver messo in sicurezza la zona, i pompieri hanno spento l’incendio per poi avviare l’iter di sopralluogo per verificare danni e stabilità della struttura.

Alcune immagini dall’interno mostrano cedimenti, col centro commerciale che potrebbe rimanere chiuso nei prossimi giorni.

Le cause dell’incendio

Non è stata ancora data una causa certa al rogo sviluppatosi nel primo pomeriggio al Conca d’Oro di Palermo.

Secondo le informazioni trapelate, pare che le fiamme siano nate dal radiatore di un climatizzatore alloggiato nella zona superiore del centro commerciale, in una delle coperture della struttura.

Le fiamme poi avrebbero coinvolto il deposito di un negozio di casalinghi, trovando quindi strada favorevole tra i prodotti altamente infiammabili.

Nessun ferito o coinvolto

Secondo quanto si apprende dai quotidiani locali, nessuno sarebbe rimasto coinvolto o ferito nell’incendio.

Le operazioni tempestive di evacuazione, infatti, avrebbero scongiurato il peggio.