Incendio al Centro direzionale a Napoli, gravi danni all'edificio avvolto dalle fiamme: si indaga sulle cause

Un incendio è divampato nella notte tra l’11 e il 12 agosto al Centro direzionale di Napoli. Le fiamme hanno devastato i locali su due piani di un edificio all’isola G1, causando anche danni alle vetrate di locali attigui, da cui si sono staccati pannelli di vetro. Nessuna persona è rimasta ferita, anche perché quei locali ospitano uffici. Il rogo è partito dal 20esimo piano, estendendosi a quello superiore. Le cause sono ancora da accertare anche se si pensa a un corto circuito.

L’incendio al Centro direzionale di Napoli

Diversi video con le immagini dell’incendio sono state pubblicate online sui social. Si vedono le fiamme avvolgere il 20esimo e il 21esimo piano del grattacielo.

Sono esplose le finestre ed è scesa una pioggia di fuoco e vetro sulle strade deserte del Centro direzionale.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme la mattina del 12 agosto. Sul posto è arrivata anche la polizia per compiere le indagini sulla natura del rogo.

Sono intervenute numerose squadre di pompieri, che con autoscale e getti d’acqua hanno lottato per ore contro le fiamme, mentre le pattuglie di polizia cinturavano l’area per garantire la sicurezza.

I controlli sulla struttura

Nella zona è rimasto un forte odore della combustione. Sono partiti i controlli sulla stabilità della struttura e l’agibilità dei piani sottostanti.

L’incendio sarebbe scoppiato intorno all’1.30 di notte. Il grattacielo si trova a pochi metri dal Tribunale.

Risulterebbe parzialmente bruciato anche il 22esimo piano del Centro direzionale.

L’episodio è solo l’ultimo di una serie d’incendi che negli ultimi giorni si sono verificati a Napoli, sul Vesuvio è divampato un rogo che in cinque giorni ha devastato il Parco Nazionale, bruciando oltre 500 ettari di vegetazione, pineta e macchia mediterranea. Il 10 agosto fiamme hanno avvolto la sala macchine della motonave “Raffaele Rubattino” della società Tirrenia diretta da Palermo a Napoli.