Incendio al McDonald's di Gela, fumo nero e personale in fuga: fiamme partite dalla cucina

Un incendio è divampato al McDonald’s di Gela, in provincia di Caltanissetta. Le fiamme sarebbero partire dalla cucina, ma il pronto intervento del personale ha permesso di scongiurare il peggio: tutti i presenti nel locale sono stati evacuati tempestivamente e nessuno è rimasto ferito. Il rogo ha causato importanti ripercussioni sul traffico nei pressi del fast food.

Incendio al McDonald’s di Gela: cos’è successo

L’incendio è scoppiato poco prima delle 10 del mattino di venerdì 16 gennaio, nel McDonald’s di viale Enrico Mattei a Gela.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia AGI, le fiamme sono partite dalla cucina. In pochissimo tempo il personale del fast food si è allontanato dal locale, facendo uscire anche i clienti. Non risultano feriti.

La Sicilia ha aggiunto ulteriori dettagli: alla base del rogo ci sarebbe un incidente in cucina, che ha provocato la fuoriuscita di una nube alta e nera dall’impianto di aerazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Reparto territoriale per la gestione dell’emergenza e i Vigili del Fuoco.

Le ripercussioni sul traffico a Gela

Il traffico veicolare nei pressi del McDonald’s di viale Enrico Mattei a Gela ha subito notevoli rallentamenti a causa della presenza di tantissimi curiosi che si sono radunati all’esterno del locale per immortalare con i loro smartphone l’incendio.

Il falso allarme bomba al McDonald’s di Gela ad agosto 2025

Non è la prima volta che il McDonald’s di Gela, in provincia di Caltanissetta, finisce al centro delle cronache.

Lo scorso 13 agosto, un trolley abbandonato proprio sotto l’insegna del noto fast food aveva fatto scattare un allarme bomba, poi rivelatosi fortunatamente falso.

A segnalare la valigia sospetta era stato il direttore dell’esercizio, che ha prontamente informato le autorità. Sul posto erano intervenuti Polizia, artificieri dei Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e personale del 118. Le attività del locale erano state sospese a titolo precauzionale.