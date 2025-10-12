Incendio al monastero dove fece la prima comunione Carlo Acutis: monache in pericolo, danni per milioni

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un violento incendio ha devastato nella serata di sabato 11 ottobre il monastero della Bernaga a Perego, frazione di La Valletta Brianza, dove Carlo Acutis, da poche settimane proclamato santo, aveva ricevuto la prima comunione.

Incendio nel monastero caro a Carlo Acutis

Come riporta ANSA, le fiamme sono divampate intorno alle 19:30, probabilmente a causa di un corto circuito partito da una delle celle sotto il tetto del complesso seicentesco, abitato da 22 monache romite ambrosiane.

In quel momento, 21 religiose – una è ricoverata in ospedale – si trovavano insieme davanti alla televisione per seguire la veglia per la pace di Papa Leone XIV e si sono accorte del fuoco solo quando il fumo ha invaso i corridoi.

ANSA

Carlo Acutis

In pochi minuti il rogo ha avvolto l’intera ala superiore del monastero, rendendo l’edificio una scatola vuota pericolante, con il rischio concreto di crolli.

Il rogo è avvenuto alla vigilia della ricorrenza di Carlo Acutis, morto il 12 ottobre 2006 e canonizzato da Papa Francesco.

Le monache messe in salvo

Sul posto sono intervenute nove squadre dei vigili del fuoco provenienti da Lecco, Monza e Como, con autobotti e autoscale.

Le monache sono state messe in salvo e accolte temporaneamente dalle Piccole Apostole di Ponte Lambro e in parte da un ricovero vicino Erba.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino a tarda notte, con l’uso di droni e termocamere per individuare i focolai residui.

Il sindaco Marco Panzeri, accorso immediatamente sul luogo, ha parlato di un “disastro”: “La struttura è completamente inagibile. Le temperature interne superano i 160 gradi, e persistono focolai sulle travi. Arriverà il Nucleo Investigativo Antincendio (NIA) per accertare le cause”, ha dichiarato.

Danni milionari, aperta un’inchiesta

Secondo le prime stime, i danni ammontano a diversi milioni di euro.

Il tetto è crollato e la stabilità complessiva dell’edificio è da verificare.

Alcune opere d’arte di grande valore sono andate distrutte, ma si sono salvate la Via Crucis in bronzo di Enrico Manfrini e alcuni ricordi di Carlo Acutis, compreso un quadro e le reliquie che le suore sono riuscite a mettere in salvo appena scoppiate le fiamme.

Il decano di zona, don Emanuele Colombo, ha confermato la gravità della situazione: “La struttura è completamente danneggiata, ma le monache sono serene e fiduciose. Si sentono circondate dall’affetto della comunità”.

La Procura di Lecco ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause dell’incendio. L’area resta interdetta per motivi di sicurezza.