Incendio al monastero dove fece la prima comunione Carlo Acutis: monache in pericolo, danni per milioni
Un incendio devasta il monastero della Bernaga a Perego, dove Carlo Acutis fece la prima comunione. Le monache si salvano, danni per milioni di euro
Un violento incendio ha devastato nella serata di sabato 11 ottobre il monastero della Bernaga a Perego, frazione di La Valletta Brianza, dove Carlo Acutis, da poche settimane proclamato santo, aveva ricevuto la prima comunione.
Come riporta ANSA, le fiamme sono divampate intorno alle 19:30, probabilmente a causa di un corto circuito partito da una delle celle sotto il tetto del complesso seicentesco, abitato da 22 monache romite ambrosiane.
In quel momento, 21 religiose – una è ricoverata in ospedale – si trovavano insieme davanti alla televisione per seguire la veglia per la pace di Papa Leone XIV e si sono accorte del fuoco solo quando il fumo ha invaso i corridoi.
In pochi minuti il rogo ha avvolto l’intera ala superiore del monastero, rendendo l’edificio una scatola vuota pericolante, con il rischio concreto di crolli.
Il rogo è avvenuto alla vigilia della ricorrenza di Carlo Acutis, morto il 12 ottobre 2006 e canonizzato da Papa Francesco.
Sul posto sono intervenute nove squadre dei vigili del fuoco provenienti da Lecco, Monza e Como, con autobotti e autoscale.
Le monache sono state messe in salvo e accolte temporaneamente dalle Piccole Apostole di Ponte Lambro e in parte da un ricovero vicino Erba.
Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino a tarda notte, con l’uso di droni e termocamere per individuare i focolai residui.
Il sindaco Marco Panzeri, accorso immediatamente sul luogo, ha parlato di un “disastro”: “La struttura è completamente inagibile. Le temperature interne superano i 160 gradi, e persistono focolai sulle travi. Arriverà il Nucleo Investigativo Antincendio (NIA) per accertare le cause”, ha dichiarato.
Danni milionari, aperta un’inchiesta
Secondo le prime stime, i danni ammontano a diversi milioni di euro.
Il tetto è crollato e la stabilità complessiva dell’edificio è da verificare.
Alcune opere d’arte di grande valore sono andate distrutte, ma si sono salvate la Via Crucis in bronzo di Enrico Manfrini e alcuni ricordi di Carlo Acutis, compreso un quadro e le reliquie che le suore sono riuscite a mettere in salvo appena scoppiate le fiamme.
Il decano di zona, don Emanuele Colombo, ha confermato la gravità della situazione: “La struttura è completamente danneggiata, ma le monache sono serene e fiduciose. Si sentono circondate dall’affetto della comunità”.
La Procura di Lecco ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause dell’incendio. L’area resta interdetta per motivi di sicurezza.