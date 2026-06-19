Incendio al negozio Max Factory di Montano Lucino vicino Como, nube nera sulla città: "Chiudete le finestre"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un vasto incendio è divampato nell’area commerciale di Montano Lucino, vicino Como. Le fiamme hanno colpito il grande negozio di abbigliamento Max Factory, che si estende sui due piani di un capannone, generando una densa colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza, anche dall’autostrada A9. Le autorità hanno invitato i residenti dell’area interessata e delle zone limitrofe a chiudere le finestre e a spegnere i condizionatori. I vigili del fuoco hanno domato l’incendio dopo circa tre ore di difficili interventi.

Incendio a Montano Lucino, Como

L’allarme è scattato intorno alle 13:40 di venerdì 19 giugno. Diverse le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto. Presenti anche carabinieri, polizia e personale del 118 con ambulanza e automedica.

Al momento non sono state rese note le cause dell’incendio e non ci sono informazioni in merito a eventuali persone coinvolte.

Come si evince dalle immagini diffuse sui media, con due mezzi dotati di gru i vigili del fuoco sono riusciti ad aggredire le fiamme colpendole con getti d’acqua dai due fianchi dell’edificio. Getti d’acqua sono stati lanciati anche da terra verso il tetto, presumibilmente sfondato.

Le operazioni di spegnimento nel capannone di via Valtellina a Montano Lucino sono state complicate dall’intensità delle fiamme e dalla notevole quantità di fumo.

Incendio domato nel pomeriggio

Secondo quanto riportato da Ciao Como, attorno alle 16:30 i vigili del fuoco del Comando di Como con rinforzi provenienti dai comandi di Varese, Lecco e Milano, con l’impiego di un totale di circa trenta uomini e quindici mezzi, sono riusciti a spegnere l’incendio, che era divampato nella copertura dello store, colpendo i relativi impianti.

I pompieri sono riusciti a limitare la propagazione delle fiamme al livello commerciale. Terminate le operazioni di spegnimento, sono partite quelle di messa in sicurezza dell’area.

Avvisi alla cittadinanza

A titolo esclusivamente precauzionale, le autorità hanno invitato i residenti di Montano Lucino e delle aree limitrofe (Lazzago, Breccia e Prestino) a chiudere le finestre e spegnere i sistemi di aerazione per evitare l’ingresso di fumo.

Si richiede inoltre di liberare le strade e non intralciare in alcun modo il passaggio dei mezzi di soccorso. “Conteniamo la curiosità ed evitiamo cortesemente di recarci inutilmente sul posto per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza”, scrive via social il sindaco Silvio Aiello.

E c’è una terza richiesta, che arriva sempre dal primo cittadino: “Si chiede di utilizzare l’acqua domestica con parsimonia in quanto l’intervento di spegnimento dell’incendio ne ha richiesto un grande quantitativo che ha momentaneamente messo in difficoltà il sistema dell’acquedotto”.