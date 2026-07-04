Incendio al Parco del Pineto a Roma, colonna di fumo e fiamme vicino alle case: evacuazioni precauzionali

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Un vasto incendio è divampato nel Parco del Pineto a Roma, tra Pineta Sacchetti e Valle Aurelia: fiamme su più fronti alimentate dal vento, fumo visibile in tutta la città e case minacciate. Evacuazioni precauzionali: in campo vigili del fuoco, Protezione Civile, elicotteri e un Canadair. L’incendio, partito da due proprietà private, ha probabile origine antropica. Non si registrano feriti.

Incendio a Roma, fiamme nel Parco del Pineto

L’incendio, di grandi proporzioni, è divampato poco dopo le 13.30 di sabato 4 luglio nel Parco del Pineto, tra la zona di Pineta Sacchetti e Valle Aurelia, a Roma.

Le fiamme, alimentate da un vento forte e mutevole, si sono propagate rapidamente su più fronti contemporaneamente, raggiungendo altezze fino a dieci metri e generando una densa colonna di fumo nero visibile da gran parte del quadrante nord-ovest della città, fin dal centro storico.

ANSA

Il fronte più aggressivo si è concentrato verso Valle Aurelia, mentre focolai sparsi e difficili da raggiungere via terra si sono registrati anche verso Valle dell’Inferno.

Le operazioni dei vigili del fuoco

A dare l’allarme sono stati per primi i residenti e i comitati di quartiere della zona, tra cui il Comitato Monte Ciocci, il gruppo di via degli Ammiragli e quello del Pratone.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco con autobotti, un direttore delle operazioni di spegnimento, il capo turno provinciale, volontari della Protezione Civile e un elicottero antincendio. Nelle ore successive è stato richiesto anche il supporto di un Canadair.

Il rogo ha reso necessario l’avvio di evacuazioni precauzionali e la chiusura di alcune strade d’accesso, mentre le fiamme minacciavano da vicino le abitazioni che costeggiano il parco. Fortunatamente, secondo quanto riferito dal 118, non risultano al momento feriti o intossicati.

La nota della Protezione Civile

In serata la Protezione Civile di Roma Capitale ha comunicato che l’incendio, scoppiato da due punti distinti all’interno di proprietà private, risultava in fase di avanzato spegnimento grazie anche al supporto di tre elicotteri, definendo la situazione “sotto controllo” nonostante fronti di fiamma ampi e alimentati dal vento.

Le cause sono ancora da confermare. “Attualmente sono in corso accertamenti sulla natura dell’incendio” si legge nella nota “che probabilmente ha origine antropica”.

Nella stessa giornata i vigili del fuoco di Roma sono intervenuti anche su altri due fronti minori: un incendio di sterpaglie in via delle Ceramiche, gestito dalla squadra 8A di Monte Mario, e uno di vegetazione in via Raimondo Scintu, nella zona est della Capitale.