Incendio al Polo Chimico di Ravenna, una colonna di fumo nero copre la città. Il rogo in un capannone

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un grande incendio è scoppiato nell’area del Polo Chimico di Ravenna. A essere colpita dalle fiamme la sede di Eni-Versalis a seguito del rogo innescatosi all’interno di una struttura dedicata alla lavorazione della gomma. Una grande colonna di fumo nero è stata avvistata anche in città. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha prontamente sedato l’incendio e non risulta alcun ferito.

Incendio nel Polo Chimico di Ravenna

Attorno alle ore 10:00 della mattina di sabato 4 ottobre, un incendio è scoppiato nella sede della Eni-Versalis, nell’area del Polo Chimico di Ravenna.

L’incendio è partito da un essiccatore non in funzione, nella sezione di finitura dell’impianto di produzione gomma SBR.

L’evento è stato limitato a questa sezione di impianto, messo immediatamente sotto controllo.

Dal rogo si è innalzata una grande colonna di fumo nero visibile anche in città, fino alla zona di via Trieste.

Tempestivo è arrivato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale e delle squadre di pronto intervento interne.

“L’incendio – comunicano le autorità – è sempre rimasto contenuto all’interno del perimetro della ditta e dell’unico capannone interessato, già in tarda mattinata era sotto controllo e prossimo allo spegnimento”.

L’incidente non ha causato nessun ferito né alcun danno a persone e tutti gli operai degli stabilimenti attigui sono stati evacuati.

Una colonna di fumo nero sulla città

Grazie al vento debole, i fumi sono rimasti circoscritti al di sopra della zona industriale di Ravenna.

L’agenzia regionale per la protezione ambientale Arpae ha effettuato le necessarie misurazioni di inquinanti e composti organici volatili.

La breve durata dell’incendio e i bassi valori di inquinanti rilevati, spiega l’Arpae, non hanno fatto sì che fosse necessario “installare campionatori di più lunga durata”.

Effettuato anche il corretto smaltimento delle acque di spegnimento, convogliate al sistema interno di raccolta.

Le rassicurazioni del sindaco Barattoni

Il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni ha monitorato la vicenda fin dal principio, informando i cittadini sulla propria pagina Facebook.

Il Primo Cittadino ha rassicurato gli abitanti sulla non pericolosità del fumo bianco diffusosi nelle ore successive all’incendio.

Si tratta di “vapore acqueo conseguente alle azioni di spegnimento”.

Mentre si indaga sulle cause dell’incendio, Barattoni ringrazia i “Vigili del Fuoco per il grande lavoro fatto”.