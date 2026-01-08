Incendio al "Queen Victoria" di Barletta, 91 persone in fuga dalle fiamme: 39enne salvato in extremis
Barletta, Carabinieri salvano 91 ospiti stranieri da incendio in una struttura ricettiva: evitata tragedia grazie a un intervento tempestivo.
91 persone sono state tratte in salvo dalla struttura ricettiva “Queen Victoria” sulla SP 231, nel territorio di Barletta. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di scongiurare una possibile tragedia, mettendo in salvo tutti gli ospiti, tra cui un cittadino egiziano rimasto intrappolato tra le fiamme.
Il racconto dei fatti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il rogo è scoppiato nel primo pomeriggio di ieri all’interno della struttura situata lungo la SP 231, al km 16+700. In quel momento, l’edificio ospitava 91 cittadini stranieri, regolarmente presenti sul territorio e assistiti dal sistema di accoglienza della Prefettura di Barletta. Le fiamme sono state innescate da cause accidentali, probabilmente un cortocircuito in una stanza al primo piano, e si sono propagate rapidamente tra gli arredi, coinvolgendo in breve tempo l’intera struttura.
L’incendio e la fuga degli ospiti
Non appena il fuoco ha iniziato a diffondersi, gli ospiti della struttura hanno cercato rifugio all’esterno. Alcuni di loro, mostrando grande coraggio, hanno tentato di contenere il rogo utilizzando gli estintori in dotazione, mentre si attendeva l’arrivo dei Vigili del Fuoco. La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.
Il salvataggio del cittadino egiziano
Il momento più critico si è verificato quando un cittadino egiziano di 39 anni, nel tentativo di recuperare i propri effetti personali, è rientrato nello stabile utilizzando una scala di servizio esterna. L’uomo è rimasto bloccato tra le fiamme e il fumo denso, rischiando la vita a causa dell’inalazione di monossido di carbonio.
L’intervento dei Carabinieri e della Polizia
I militari dell’Arma della Stazione di Canosa di Puglia, insieme al personale del Commissariato della Polizia di Stato, sono intervenuti prontamente. Raggiunto il primo piano dell’edificio invaso dal fumo, hanno individuato il cittadino egiziano in stato di disorientamento e stordimento. Senza esitazione, lo hanno tratto in salvo, conducendolo rapidamente all’esterno della struttura in fiamme.
Le conseguenze dell’incendio e il lieto fine
Tutti gli ospiti della struttura sono stati messi in salvo. Il cittadino soccorso è stato trasportato d’urgenza presso il Pronto Soccorso di Andria per intossicazione da fumo. Dopo gli accertamenti medici, è stato dimesso in serata senza riportare gravi conseguenze.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.