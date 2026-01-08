Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

91 persone sono state tratte in salvo dalla struttura ricettiva “Queen Victoria” sulla SP 231, nel territorio di Barletta. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di scongiurare una possibile tragedia, mettendo in salvo tutti gli ospiti, tra cui un cittadino egiziano rimasto intrappolato tra le fiamme.

Il racconto dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il rogo è scoppiato nel primo pomeriggio di ieri all’interno della struttura situata lungo la SP 231, al km 16+700. In quel momento, l’edificio ospitava 91 cittadini stranieri, regolarmente presenti sul territorio e assistiti dal sistema di accoglienza della Prefettura di Barletta. Le fiamme sono state innescate da cause accidentali, probabilmente un cortocircuito in una stanza al primo piano, e si sono propagate rapidamente tra gli arredi, coinvolgendo in breve tempo l’intera struttura.

L’incendio e la fuga degli ospiti

Non appena il fuoco ha iniziato a diffondersi, gli ospiti della struttura hanno cercato rifugio all’esterno. Alcuni di loro, mostrando grande coraggio, hanno tentato di contenere il rogo utilizzando gli estintori in dotazione, mentre si attendeva l’arrivo dei Vigili del Fuoco. La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Il salvataggio del cittadino egiziano

Il momento più critico si è verificato quando un cittadino egiziano di 39 anni, nel tentativo di recuperare i propri effetti personali, è rientrato nello stabile utilizzando una scala di servizio esterna. L’uomo è rimasto bloccato tra le fiamme e il fumo denso, rischiando la vita a causa dell’inalazione di monossido di carbonio.

L’intervento dei Carabinieri e della Polizia

I militari dell’Arma della Stazione di Canosa di Puglia, insieme al personale del Commissariato della Polizia di Stato, sono intervenuti prontamente. Raggiunto il primo piano dell’edificio invaso dal fumo, hanno individuato il cittadino egiziano in stato di disorientamento e stordimento. Senza esitazione, lo hanno tratto in salvo, conducendolo rapidamente all’esterno della struttura in fiamme.

Le conseguenze dell’incendio e il lieto fine

Tutti gli ospiti della struttura sono stati messi in salvo. Il cittadino soccorso è stato trasportato d’urgenza presso il Pronto Soccorso di Andria per intossicazione da fumo. Dopo gli accertamenti medici, è stato dimesso in serata senza riportare gravi conseguenze.

