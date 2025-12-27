Incendio al Terminal Puglia di Rugliano vicino Bari con fiamme a 10 metri, l'ordinanza: "Chiudete le finestre"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Maxi incendio in uno dei più importanti centri logistici del Sud Italia. Un capannone di circa 40mila metri quadrati è andato a fuoco nel Terminal Puglia di Rutigliano, in provincia di Bari, originando un’imponente colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Dopo diverse ore, le squadre dei vigili del Fuoco sono riuscite a tenere sotto il controllo le fiamme, ma rimangono preoccupazioni sui materiali e le sostanze andate bruciate nel rogo. L’Arpa regionale è al lavoro per analizzare la tossicità delle esalazioni, mentre il comune ha emanato un’ordinanza con cui raccomanda ai cittadini di tenere chiuse porte e finestre.

L’incendio al Terminal Puglia

I vigili del Fuoco sono intervenuti alle prime ore della mattina di sabato 27 dicembre per domare l’incendio scoppiato in un capannone all’interno del centro logistico Terminal Puglia, nella strada tra i comuni baresi di Rutigliano e Adelfia.

In particolare, come riportato da Repubblica, sarebbe andato completamente distrutto il capannone della General Trade, azienda internazionale di importazione e distribuzione di articoli di diverso tipo e materiale come prodotti per la casa, decorazioni natalizie, giocattoli, arredo giardino, piccoli elettrodomestici e oggettistica.

Il comune di Rutigliano, nel Barese, dove è scoppiato il maxi incendio al centro logistico Terminal Puglia

Le analisi dell’Arpa

Il vasto incendio non sarebbe stato spento del tutto, ma le tre squadre dei vigili del Fuoco, ancora al lavoro con autobotti e autoscala, stanno contenendo le fiamme per evitare che raggiungano i capannoni confinanti destinati allo stoccaggio delle merci della grande distribuzione per i supermercati Conad e Coop.

Dal rogo si è alzata per tutto la giornata un’alta nube di fumo nero che incombere sui comuni vicini e ha costretto la Protezione civile ad effettuare “misurazioni della qualità dell’aria per i comuni di Rutigliano, Turi e Conversano”.

Sul posto è stata installata una tenda di decontaminazione del nucleo nucleare batteriologico chimico radiologico, per ridurre i residui della combustione sulle tute dei vigili del Fuoco, oltre a un presidio dell’Arpa Puglia.

L’azienda regionale per l’ambiente ha posizionato dei campionatori per la rilevazione dei microinquinanti che potrebbero essere stati rilasciati nell’aria a seguito della combustione.

Le ordinanze del sindaco di Rutigliano

Mentre la sala operativa regionale monitora il rischio di ripercussioni delle esalazioni sulla popolazione, la struttura è in continuo contatto con il primo cittadino di Rutigliano, che ha attivato il centro operativo comunale ed emanato due ordinanze a tutela della salute dei concittadini.

“Questa mattina un incendio di grossa entità ha interessato uno stabilimento all’interno del polo logistico ubicato in via Adelfia – ha scritto in un messaggio sui social il sindaco Giuseppe Valenzano -. In via precauzionale vi invito a limitare gli spostamenti e a tenere le finestre chiuse”

Nei due provvedimenti sulla salute pubblica si dispone la limitazione delle uscite all’aperto e delle attività fisiche all’esterno, la chiusura di porte e finestre, il divieto temporaneo di consumo di frutta e verdura, proveniente da orti e giardini privati.