Incendio al Tomorrowland in Belgio, fiamme distruggono il palco prima dell'inizio: "Si svolgerà come sempre"

Un incendio ha devastato il sito di Boom, in Belgio, destinato ad ospitare l’atteso festival Tomorrowland. Secondo le prime indiscrezioni le operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in corso. Le fiamme hanno distrutto il palco principale mentre presso la venue erano presenti circa un migliaio di addetti ai lavori. Le cause del rogo sono ancora sconosciute, ma secondo le prime indiscrezioni l’innesco potrebbe essere partito dalle installazioni pirotecniche destinate alla scenografia dell’evento.

Incendio in Belgio

Le informazioni sono ancora in divenire. Secondo un comunicato dello staff di Tomorrowland, un importante evento musicale atteso in Belgio, un incendio ha devastato il palco principale della venue.

Nella città di Boom, che ospita lo show, i vigili del fuoco sono al lavoro per respingere le fiamme e soffocarle affinché non si estendano presso i boschi che circondano l’area interessata.

IPA Un incendio a Boom, in Belgio, ha devastato il palco centrale dell’atteso festival Tomorrowland. Per il momento non ci sono feriti. Si indaga sulle cause

Secondo la nota diffusa dagli organizzatori, fortunatamente, nel rogo non ci sono feriti. The Mirror, ripreso dall’Agi, riporta le parole del portavoce del festival Debby Wilmsen: “L’incendio è davvero sul sito del festival. I vigili del fuoco stanno intervenendo”.

Agi, ancora, scrive che nel momento delle prime lingue di fuoco sul sito erano presenti circa un migliaio di dipendenti. L’incidente si è verificato due giorni prima del fischio d’inizio dell’evento, che avrebbe occupato il weekend belga dal 18 al 20 luglio per poi riprendere dal 25 al 27.

Nel 2024 a Lipsia, in Germania, un incendio ha distrutto una ruota panoramica durante l’Highfield Festival, un evento dedicato al rock indipendente. 23 persone erano rimaste ferite.

Le ipotesi sulle cause

Le cause dell’incendio non sono ancora note. Le ipotesi, tuttavia, non mancano. Tra le scenografie predisposte per il weekend, infatti, ci sarebbero degli spettacoli pirotecnici.

Da uno degli impianti sarebbero divampate le fiamme, probabilmente nelle fasi di collaudo. Nel frattempo le immagini postate sui social e pubblicate dagli organi di stampa mostrano una densa colonna di fumo nero innalzarsi dal luogo colpito dalle fiamme.

La nota dello staff del Tomorrowland

Lo staff del Tomorrowland ha pubblicato una nota alle 20:41 del 16 luglio per annunciare che “il nostro amato palco centrale è stato gravemente danneggiato”. Tuttavia gli organizzatori affermano che “nessuno è rimasto ferito durante l’incidente”.

Inoltre, lo staff rassicura tutti gli utenti: “Il campeggio DreamVille aprirà domani (giovedì 17 luglio) come previsto e sarà pronto per tutti i visitatori” e annuncia che “tutte le attività” del Global Journey programmate a Bruxelles e Anversa “si svolgeranno come previsto”.

Il team è al lavoro per trovare “soluzioni per il fine settimana del festival” e dà appuntamento al popolo social fino ai prossimi aggiornamenti. L’evento, dunque, si terrà in ogni caso.

Il festival

Il festival di Tomorrowland è un grande appuntamento dedicato alla musica elettronica che dal 2005 intrattiene il popolo belga. Peculiarità dell’evento è il format fantasy che distingue gli undici palchi allestiti per l’occasione.

Negli anni il festival ha ospitato i nomi più altisonanti del clubbing internazionale, da Martin Garrix a David Guetta, ma anche Skrillex e il compianto Avicii. Nel 2018 il festival è sbarcato in Italia con l’evento Unite, tenutosi presso il Parco di Monza in corrispondenza con altre città del mondo selezionate dagli organizzatori, da Abu Dhabi a Città del Messico.