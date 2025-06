Incendio al Viola Park della Fiorentina nel padiglione dei calciatori, 4 intossicati: paura a Bagno a Ripoli

Fiamme in piena notte notte al Viola Park di Bagno a Ripoli, il comune in provincia di Firenze in cui ha sede il centro sportivo della Fiorentina. Un incendio si è generato in una delle stanze del padiglione C Sud della struttura. Quattro persone sono state trasportate in ospedale per degli accertamenti dopo aver inalato fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere il rogo dopo alcune ore.

Fiorentina, incendio al Viola Park

Notte di paura al Viola Park. Come riferito dall’AdnKronos, tra sabato 31 maggio e domenica 1 giugno le fiamme hanno iniziato a divampare nel padiglione C Sud, ossia la zona della struttura che ospita le stanze dei giovani calciatori della Fiorentina.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio è scoppiato intorno alle 2:15. Si è provveduto ad evacuare l’intera area. In particolare, il rogo è partito da una delle stanze del padiglione interessato e si è subito esteso al corridoio.

Fonte foto: ANSA Esterno del Viola Park prima dell’incendio

Il fuoco ha danneggiato alcune porte e parte del soffitto, che rappresenta anche la copertura dell’edificio.

A causa dei danni riportati, il padiglione è stato dichiarato temporaneamente inagibile.

Tre ragazzi e un accompagnatore in ospedale

Quattro persone – tre ragazzi e un accompagnatore adulto – sono state trasportate in ospedale e sono state sottoposte a degli accertamenti dopo aver inalato il fumo che si è sprigionato dall’incendio.

I primi soccorsi sono stati prestati dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. Le condizioni dei quattro intossicati non desterebbero preoccupazione.

Vigili del fuoco in azione, incendio spento all’alba: operazioni complesse

Non appena è scattato l’allarme, sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando di Firenze, supportati dal distaccamento di Pontassieve.

I pompieri sono intervenuti con due squadre, autoscale, autobotti e il carro aria. Nel complesso sono stati schierati 20 operatori coordinati da un funzionario.

Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complesse per la posizione e la struttura dell’edificio. Le fiamme sono state definitivamente domate intorno alle 6:15 di domenica 1 giugno. Restano da chiarire le cause dell’incendio.

Il Viola Park è finito al centro della cronaca anche pochi giorni fa. La Roma ha accusato il suo ex tesserato Nicolò Zaniolo di aver aggredito due suoi calciatori Primavera negli spogliatoi del centro sportivo. La Figc ha aperto un’inchiesta sul caso.