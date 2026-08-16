Incendio all'aeroporto di Malpensa, a fuoco il carrellino dei bagagli dopo l'atterraggio per un corto circuito

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un carrellino destinato al trasporto dei bagagli ha preso fuoco all’aeroporto di Malpensa dopo lo scarico di un volo British Airways da Londra. Le prime ipotesi sull’incendio indicano una batteria al litio, ma le verifiche successive hanno accertato un corto circuito del mezzo. Le fiamme sono state spente rapidamente, senza alcun coinvolgimento di persone o aeromobili.

Aeroporto di Malpensa, a fuoco i bagagli

L’incidente è accaduto domenica 16 agosto, quando all’aeroporto di Milano Malpensa un mezzo per il trasporto bagagli ha preso fuoco in pista, poco dopo aver terminato le operazioni di scarico.

Il carrellino, di proprietà di Aviapartner (società incaricata dei servizi di handling nello scalo) aveva appena consegnato le valigie dei passeggeri arrivati con un volo British Airways proveniente da Londra. Improvvisamente, dal mezzo si sono sviluppate le fiamme, accompagnate da una densa colonna di fumo nero visibile a distanza dal piazzale aeroportuale.

L’ipotesi batteria al litio

L’episodio è stato ripreso da alcuni testimoni presenti in aeroporto, tra cui il giornalista britannico Jon Sopel, che ha diffuso sui social due video. Nel primo si vede il fumo alzarsi dal piazzale, nel secondo intervengono già i mezzi antincendio.

Proprio Sopel, nel commento alle immagini, aveva ipotizzato che a scatenare il rogo fosse stata una batteria al litio contenuta in uno dei bagagli.

Nelle prime ore, l’ipotesi era stata poi rilanciata anche su alcune testate italiane. È noto come la presenza di dispositivi elettronici con batterie agli ioni di litio sia pericolosa in aereo, e un’eventuale combustione particolarmente difficile da contenere una volta in volo.

L’origine dell’incendio

Le verifiche condotte nelle ore successive dalle fonti aeroportuali sono però risaliti diversamente all’origine del rogo. A provocare l’incendio sarebbe stato invece un guasto elettrico interno al mezzo stesso, complice anche il caldo intenso di questi giorni, e non il contenuto delle valigie trasportate.

I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno domato le fiamme in tempi rapidi, evitando conseguenze più gravi e senza che l’episodio coinvolgesse altri velivoli, persone o strutture dello scalo.

La situazione dell’aeroporto di Catania

Dall’altra parte dell’Italia, invece, com’è noto giorni di disagi hanno interessato lo scalo di Catania-Fontanarossa a causa dell’eruzione dell’Etna, che dall’8 agosto ha più volte imposto la sospensione di voli per la ricaduta di cenere vulcanica sulle piste.

Tra il 6 e il 12 agosto circa 630 collegamenti sono stati dirottati su altri aeroporti e circa il 36% dei voli previsti è stato cancellato, in quella che la società di gestione Sac ha definito l’emergenza più severa degli ultimi vent’anni per lo scalo.