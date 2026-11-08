Incendio all'ex centrale nucleare di Trino, Sogin rassicura su rischi di natura radiologica: attesi ispettori

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nessun rischio di “natura radiologica connesso all’evento”. Lo assicura la Sogin in una nota sull’incendio all’ex centrale nucleare Enrico Fermi di Trino, nel Vercellese, affermando che tutte le misure di sicurezza sono state subito attivate e il rogo, divampato nell’area degli uffici, è stato spento prontamente, scongiurando eventuali pericoli sulla popolazione e sull’ambiente. In arrivo sul posto gli ispettori dell’Isin, l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

Esclusi rischi di natura radiologica: la nota

L’incendio è scoppiato nel pomeriggio di sabato 7 novembre nella palazzina che comprende gli uffici nell’area convenzionale dell’impianto in provincia di Vercelli, senza feriti o persone coinvolte. Le fiamme sono divampate in orario di chiusura e per questo motivo nella struttura non c’erano dipendenti.

“L’evento è rimasto circoscritto esclusivamente agli ambienti interessati e non ha coinvolto in alcun modo la zona controllata della centrale. Non sussiste, pertanto, alcun rischio di natura radiologica connesso all’evento”, ha affermato Sogin in una nota.

L’incendio all’ex centrale nucleare di Trino

Sul sito sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare il rogo, mettendo in sicurezza l’area. In attesa degli accertamenti necessari per chiarire le cause dell’incendio, l’edificio interessato è stato dichiarato inagibile.

“L’incendio è stato tempestivamente rilevato – ha assicurato la società incaricata dello smantellamento dell’impianto – e sono state immediatamente attivate le procedure previste per la gestione dell’emergenza, che hanno consentito di circoscrivere e successivamente domare le fiamme. Le procedure e i presidi di sicurezza previsti per il sito si sono dimostrati adeguati e hanno operato correttamente, consentendo di gestire l’evento in condizioni di pieno controllo”.

L’arrivo degli ispettori

Nell’ex centrale nucleare di Trino sono attesi gli ispettori dell’Isin, con cui la Sogin ha dichiarato di mantenere “un costante raccordo” e fornire “tutti gli elementi utili per la gestione dell’evento e i successivi accertamenti”, per un sopralluogo nei locali e fare il punto sull’accaduto.

“L’incendio non ha avuto conseguenze sulla popolazione, sull’ambiente circostante o sulla sicurezza nucleare e radiologica del sito – ha assicurato ancora la società nel comunicato – Le attività di decommissioning (smantellamento, ndr) della centrale proseguiranno regolarmente: in attesa del ripristino della piena funzionalità dei locali interessati, saranno svolte utilizzando provvisoriamente altri ambienti del sito, senza impatti sulla continuità delle operazioni”.

Le rassicurazioni del Comune

La situazione è seguita dal sindaco di Trino, Daniele Pane, che ha voluto anche lui tranquillizzare i concittadini.

“Desideriamo innanzitutto rassicurare la cittadinanza – si legge in una nota del Comune – sulla base delle informazioni ufficiali ricevute, e delle comunicazioni di Sogin, non ci sono state conseguenze per la popolazione né rischi radiologici o ambientali. L’amministrazione comunale continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo i necessari contatti con gli competenti e informando la cittadinanza qualora emergessero ulteriori elementi da comunicare”.