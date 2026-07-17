Incendio all'Hotel Plaza di Gabicce Mare, donna ospite gravemente intossicata: era intrappolata in camera

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Incendio a Gabicce Mare, al confine tra Marche ed Emilia-Romagna. Nel pomeriggio del 16 luglio un rogo è scoppiato all’interno dell’Hotel Plaza, nel centro della cittadina. Due persone sono rimaste intossicate, di cui una grave. Si tratta di una donna che era rimasta bloccata nella sua camera all’ultimo piano: tratta in salvo dai vigili del fuoco, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale.

Incendio all’Hotel Plaza di Gabicce Mare

L’incendio è scoppiato nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 luglio, a Gabicce Mare, in provincia di Pesaro e Urbino.

Il rogo è divampato poco dopo le 16 all’interno dell’Hotel Plaza in via Circonvallazione, nel centro della cittadina. Lo riporta Ansa.

VVF

Le fiamme hanno creato una densa colonna di fumo nero, ben visibile anche dalla spiaggia e dal lungomare romagnolo.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pesaro-Urbino, supportate anche da personale proveniente da Rimini.

Gravemente intossicata una donna

Due persone, riporta il Resto del Carlino, hanno riportato un’intossicazione dopo aver respirato i fumi sprigionati dall’incendio.

Si tratta di un dipendente dell’hotel e di una donna ospite della struttura, una ragazza di 25 anni. Grave quest’ultima, ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Pesaro.

Secondo quanto ricostruito, a causa delle fiamme e del fumo la giovane era rimasta bloccata all’interno della sua camera all’ultimo piano dell’hotel.

Sono stati i vigili del fuoco a trarla in salvo, hanno sfondato la porta e l’hanno portata fuori.

Sottoposta alle prime cure del personale del 118, è stata poi trasportata in ambulanza all’ospedale.

Evacuato l’hotel

Oltre a vigili del fuoco e 118, sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale e volontari della Protezione civile.

L’hotel è stato temporaneamente evacuato per motivi di sicurezza, una cinquantina di persone in tutto tra ospiti e personale.

L’incendio è stato domato e spento dai vigili del fuoco nel giro di una mezz’ora. In corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.

Da quanto emerso, l’incendio sarebbe partito da un locale tecnico all’ultimo piano dell’hotel.