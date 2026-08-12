Incendio all'Iperal di Lecco e centro commerciale evacuato, paura per il fumo che invade i locali

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Momenti di paura nella mattinata di mercoledì 12 agosto all’Iperal di Lecco, dove un incendio è scoppiato all’interno di uno dei negozi del centro commerciale di viale Montegrappa. L’allarme ha fatto scattare un vasto intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione di oltre 100 persone presenti tra le attività commerciali e il supermercato. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite per circa tre ore. L’intervento si è concluso intorno a mezzogiorno, mentre il centro commerciale è rimasto chiuso per consentire il ripristino dei sistemi di sicurezza.

Incendio all’Iperal di Lecco, evacuato un centro commerciale

Come riporta LeccoToday, l’allarme è scattato nella prima mattinata del 12 agosto, quando del fumo è stato segnalato all’interno di un’attività del complesso commerciale.

Sul posto sono intervenuti numerosi uomini e mezzi dei vigili del fuoco, tra cui un’autopompa, un’autobotte, un’autoscala e un carro aria.

Alcune aree dell’edificio sono state immediatamente evacuate per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.

L’emergenza era stata inizialmente classificata in codice rosso a scopo precauzionale.

Salvate 100 persone

Le squadre dei vigili del fuoco hanno evacuato più di 100 persone presenti all’interno della struttura.

Il fumo particolarmente intenso ha reso difficili le operazioni.

I pompieri hanno lavorato con gli autorespiratori e, in alcuni punti, in condizioni di visibilità praticamente nulla.

Le persone evacuate sono state accompagnate all’esterno dell’edificio

Il personale sanitario del 118 ha effettuato controlli sulle condizioni di salute dei presenti.

In base alle prime informazioni riportate da LeccoToday, non risulterebbero persone ferite.

Incendio a Lecco, intervenuto concluso dopo tre ore

Come riportato da più fonti locali, il sistema antincendio del supermercato sarebbe entrato in funzione appena rilevata la presenza del fumo.

Il dispositivo avrebbe contribuito a contenere almeno in parte le conseguenze dell’incendio in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Alle 12 del 12 agosto l’intervento dei vigili del fuoco è stato dichiarato concluso.

Dopo circa tre ore di operazioni, tutte le squadre hanno lasciato il centro commerciale.

La struttura è rimasta temporaneamente chiusa per permettere gli interventi necessari al ripristino dei sistemi di sicurezza e le verifiche negli spazi interessati dall’incendio.