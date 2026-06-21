Incendio all'ospedale del Mare di Napoli, alta colonna di fumo nero visibile da lontano: non ci sono feriti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un grosso incendio è divampato all’ospedale del Mare a Napoli, dalla struttura si è alzata una colonna di fumo nero visibile da grande distanza. Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite da alcune pedane di legno accatastate nel parcheggio. In azione sul posto i vigili del fuoco, che domato le fiamme nel giro di un’ora. Non ci sono feriti. Alcuni reparti dell’ospedale sono stati temporaneamente evacuati in via precauzionale.

Incendio all’ospedale del Mare di Napoli

Nel pomeriggio di oggi, domenica 21 giugno, è scoppiato un vasto incendio in un’ala dell’ospedale del Mare di Napoli.

Dal rogo si è alzata un’alta colonna di fumo nero visibile da grande distanza. Lo riporta Il Mattino.

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Sul posto, nel quartiere Ponticelli, nell’area orientale della città, sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi e squadre.

Alta colonna di fumo nero

Il rogo si è sviluppato verso le 17.30 all’esterno dell’ospedale, a bruciare la coibentazione di un’ala della struttura.

Le fiamme si sono propagate in pochi minuti sulla facciata del padiglione dell’ospedale, fino a raggiungere il tetto.

Dalla facciata della struttura si sono alzate lingue di fuoco e una enorme colonna di fumo nero, visibile per diversi chilometri.

Non ci sono segnalazioni di persone rimaste ferite nell’incendio.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito, le fiamme sarebbero partite da delle pedane in legno accatastate nel parcheggio all’esterno del padiglione.

L’incendio non ha interessato l’interno dell’ospedale, ma in via precauzionale alcuni reparti sono stati temporaneamente evacuati, i pazienti trasferiti in altri ambienti. Lo riporta Ansa.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio nel giro di un’ora, in corso le operazioni di messa in sicurezza e bonifica della zona.

Sul posto è intervenuta anche la polizia che ha avviato le indagini per chiarire le cause del rogo.