Incendio all'Università della Tuscia a Viterbo, paura alla Facoltà di Agraria: evacuati gli edifici

Paura all’Università della Tuscia a Viterbo per un incendio di vaste dimensioni divampato alla Facoltà di Agraria. L’intera area è stata evacuata in un raggio di 500 metri. Allo stato attuale, non risultano esserci feriti tra le persone che si trovavano all’università nel momento in cui è scoppiato il rogo. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri del Comando di Viterbo.

Incendio all’Università della Tuscia a Viterbo: la situazione

Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato nella mattinata di mercoledì 4 giugno nella Facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia a Viterbo. In base a quanto riferito da LaPresse non risultano esserci feriti al momento.

Stando a quanto riportato da ANSA, il rogo, che sarebbe partito dal tetto dove erano in corso dei lavori, si starebbe propagando anche in un’altra palazzina del blocco C del polo del Riello. Dal tetto le fiamme sono arrivate ai laboratori sottostanti di chimica e genetica dove erano conservate sostanze altamente infiammabili, tra cui 500 litri di etanolo e bombole di protossido di azoto. Per questo si è reso necessario creare un cordone di evacuazione con un raggio di 500 metri dalla palazzina in fiamme. Per coadiuvare i vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento si è reso necessario l’intervento dell’unità specializzata dell’Esercito.

L’incendio all’Università della Tuscia a Viterbo.

L’avviso del Comune di Viterbo dopo l’incendio all’Università della Tuscia

Il Comune di Viterbo ha diffuso una nota su Facebook dopo l’incendio che si è sviluppato alla Facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia.

Nell’avviso alla popolazione si legge: “Si invita la popolazione a non avvicinarsi al luogo delle operazioni. Sul posto la polizia locale sta provvedendo a bloccare le strade di accesso. Si raccomanda alla popolazione di tenere chiuse tutte le finestre delle abitazioni nel raggio di un chilometro. Seguiranno aggiornamenti”.

Il messaggio della ministra dell’Università Anna Maria Bernini

La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha contattato via telefono il rettore dell’Università della Tuscia, Stefano Ubertini, per essere informata sull’incendio scoppiato nella Facoltà di Agraria.

Nel corso del colloquio, come riportato da LaPresse, Anna Maria Bernini ha espresso la sua vicinanza alla comunità accademica per il grave episodio accaduto a Viterbo e ha chiesto di essere informata in maniera costante sull’evoluzione della situazione. La ministra ha anche assicurato il pieno supporto del ministero all’Università della Tuscia, riservando particolare attenzione alla tutela della continuità didattica.