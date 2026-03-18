Incendio alla Biennale di Venezia, in fiamme tetto del padiglione della Serbia: colonna di fumo impressionante

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un incendio è scoppiato nella mattinata di mercoledì 18 marzo alla Biennale di Venezia, con le fiamme che hanno investito il tetto del padiglione della Serbia. Il rogo è alimentato dal forte vento, che sta complicando l’intervento dei Vigili del Fuoco. Nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta. Una grossa colonna di fumo è visibile anche a distanza.

Cosa si sa sull’incendio alla Biennale di Venezia

Come riportato dall’agenzia ANSA, l’allarme alla centrale lagunare dei Vigili del Fuoco è scattato poco prima delle 10 del mattino di mercoledì, con la segnalazione di un incendio divampato dal tetto del padiglione Serbia.

In base ai primi accertamenti, a prendere fuoco sarebbe stata la copertura all’esterno. I danni non si sarebbero estesi agli arredi, all’esposizione o alle strutture circostanti.

ANSA

Sopra la città di Venezia si è alzata ben visibile una grossa colonna di fumo scuro.

L’intervento dei Vigili del Fuoco per l’incendio alla Biennale

Il rapido intervento degli operatori del 115 ha permesso di mettere sotto controllo il rogo, ma le forti raffiche di vento che stanno soffiando in laguna a Venezia da martedì notte hanno continuato ad alimentare le fiamme anche dopo le prime operazioni di spegnimento, rinfocolando i materiali incendiati e bonificati e costringendo così i Vigili del Fuoco a intervenire a più riprese.

Stando alle prime informazioni, nessuno sarebbe rimasto coinvolto.

Come riferito da Venezia Today, in ausilio al personale del 115 sono partite anche pattuglie in barca della Polizia locale di Venezia per un sopralluogo alla Biennale. Inoltre, è stato fatto volare un drone con l’obiettivo di collocare di preciso la fonte delle fiamme.

La città di Venezia, col fiato sospeso per l’incendio, è stata rassicurata perché il fronte sarebbe sotto controllo.

Il messaggio di Luca Zaia

Su Facebook Luca Zaia, ex presidente della Regione Veneto e attuale presidente del Consiglio regionale Veneto, ha scritto su Facebook: “Un incendio è divampato oggi nel padiglione Serbia ai Giardini della Biennale di Venezia, durante i lavori di ristrutturazione. Una densa nube di fumo è visibile a distanza, mentre le squadre di emergenza sono intervenute prontamente per domare le fiamme”.

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