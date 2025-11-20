Incendio alla Cop30 di Belém nella zona dei padiglioni, evacuati i partecipanti: la situazione

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nella zona dei padiglioni alla Cop30 di Belém è scoppiato un incendio. Le persone presenti sono state evacuate verso la green zone, dall’altra parte del complesso. Le fiamme sarebbero divampate nell’area dello Youth Pavillon, non lontano dal padiglione Italia. I presenti hanno iniziato a fuggire urlando “al fuoco! al fuoco”. Subito sono accorsi camion dei pompieri e ambulanze. Al momento non risultano esserci feriti.

Incendio alla Cop30 di Belém, guasto a un generatore o cortocircuito

Il governatore Helder Barbalho a TVGlobo, per quel che riguarda l’origine del rogo divampato giovedì 20 novembre, ha dichiarato che le squadre tecniche lavorano su due ipotesi: un guasto a un generatore oppure un cortocircuito in uno stand.

Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo visibile anche dall’esterno. Gli addetti hanno provato immediatamente a domare l’incendio usando gli estintori.

ANSA Cop30 di Belém, addetti alla sicurezza e vigili del fuoco

In breve tempo sono giunti sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e hanno messo l’area in sicurezza. La situazione è così tornata “sotto controllo“, come comunicato dal ministro brasiliano del Turismo Celso Sabino, che ha aggiunto che non ci sono stati feriti.

Intesa sulla transizione energetica

Nel frattempo alla Cop30 è giunta una proposta dell’Unione europea alla presidenza brasiliana della conferenza climatica per una tabella di marcia sulla transizione energetica e la protezione delle foreste e degli ecosistemi.

L’intesa è stata raggiunta dopo un lungo coordinamento. Anche l’Italia ha aderito dopo che fino ad ora non aveva dato il suo sostegno alla roadmap per l’uscita dai combustibili fossili.

La proposta europea, si legge nel documento, “incoraggia tutte le Parti ad accelerare l’attuazione degli sforzi globali” in un modo “determinato a livello nazionale, riflettendo le responsabilità comuni ma differenziate e le rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali, al fine di limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 °C rispetto ai livelli pre-industriali”.

L’Ue – recita ancora il testo – “decide così di lanciare la Mutirao Roadmap sotto la guida della Presidenza della Cop attuale e di quella entrante”, per gli scopi indicati tra cui la transizione dall’uso dei combustibili fossili “in modo giusto, ordinato ed equo”.

L’impegno di Lula sull’eliminazione dei combustibili fossili

Intanto il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva è rientrato alla Cop30, dando nuovo impulso alla fase finale dei negoziati sul clima.

Nel summit con l’Unione Europea – cui hanno preso parte i rappresentanti di Portogallo, Francia, Germania e Danimarca – Lula ha discusso il delicato dossier sul “percorso” per la cancellazione graduale dei combustibili fossili.

Il Brasile punta a trasformare tale punto in una decisione formale della conferenza.