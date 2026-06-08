Incendio alla Delca Energy di Lugnano vicino Pisa, fiamme nella ditta che produce plastica: "Finestre chiuse"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Maxi incendio nel capannone di un’azienda a Lugnano, in provincia di Pisa. Una grossa nube di fumo nero si è alzata da un vasto rogo divampato alla Delca Energy, una ditta di lavorazione e stoccaggio di materiale plastico. Non risultano persone coinvolte. Evacuate in via precauzionale le aziende della zona e una scuola, i sindaci di alcuni comuni (Pisa, Cascina, Vicopisano, Calci e San Giuliano Terme) hanno firmato un’ordinanza in cui raccomandano la popolazione di non aprire le finestre.

Incendio in un’azienda a Lugnano vicino Pisa

Nella mattinata di lunedì 8 giugno è scoppiato un grosso incendio in una azienda in provincia di Pisa.

Le fiamme sono divampate all’interno della Delca Energy, azienda specializzata nella lavorazione di materiale plastico situata nella zona industriale di Lugnano in via Masaccio, nel comune di Vicopisano.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

L’allarme è scattato verso le 9.20, sul posto sono arrivate diverse squadre e mezzi dei vigili del fuoco e il personale del 118. Lo riporta Adnkronos.

Fiamme alla Delca Energy

Le fiamme sono divampate all’interno di un capannone, al momento non risulta il coinvolgimento di persone.

Dall’azienda si è alzata una grossa nube di fumo nero, visibile da chilometri di distanza, destando preoccupazione tra i residenti della zona.

Ancora da chiarire le cause dell’incendio. A bruciare, secondo quanto riporta La Nazione, sono ecoballe di rifiuti di plastica stoccate in un capannone.

Evacuate aziende e una scuola

Considerati le dimensioni dell’incendio e il tipo di materiale interessato, in via precauzionale sono state evacuate le aziende della zona industriale di Lugnano e una scuola.

La polizia locale ha chiuso al traffico un tratto della strada provinciale accanto allo stabilimento.

“Non aprire le finestre”

I Comuni di Pisa, Cascina, Vicopisano, Calci e San Giuliano Terme hanno consigliato alla popolazione di tenere le finestre precauzionalmente chiuse.

Nell’ordinanza, definita “urgente”, si parla di misure precauzionali a tutela della salute pubblica, con una decisione assunta in via preventiva e cautelativa, nelle more degli accertamenti ambientali affidati ad Arpat e Asl Toscana Nord Ovest, finalizzati a verificare la qualità dell’aria e l’eventuale presenza di sostanze inquinanti derivanti dall’incendio”.

Oltre a porte e finestre chiuse, la disposizione riguarda anche l’aria condizionata e le varie attività all’aperto: “Disattivare, ove possibile, impianti di condizionamento, aerazione e ventilazione meccanica che prevedano l’immissione o il prelievo di aria dall’esterno; limitare le uscite e la permanenza all’aperto ai soli casi di assoluta e comprovata necessità; sospendere attività lavorative, sportive, ludiche e ricreative all’aperto; provvedere a un accurato e prolungato lavaggio con abbondante acqua corrente di ortaggi e frutta coltivati all’aperto sul territorio comunale prima del consumo; mantenere, per quanto possibile, gli animali da affezione e da cortile all’interno di locali chiusi, proteggendo inoltre mangimi e riserve d’acqua da eventuali ricadute di ceneri o fumi”.