Incendio alla Deroma di Malo che produce vasi, fiamme altissime: evacuate case e aziende vicine

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di giovedì 1 ottobre 2026 alla Deroma di Malo, in provincia di Vicenza. Le fiamme hanno interessato il reparto spedizioni e il magazzino dove sono depositati vasi in plastica, provocando una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Il rogo ha richiesto l’intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco e ha portato all‘evacuazione di abitazioni e aziende vicine. Non risultano persone coinvolte.

Incendio alla Deroma di Malo: fiamme alte e fumo visibile a chilometri

L’incendio è scoppiato poco prima delle 14 all’interno dello stabilimento Deroma, azienda di Malo che produce materiale in laterizio e terracotta. Secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza, il rogo sarebbe partito da un pallet di plastica per poi estendersi al capannone, raggiungendo un’altezza di circa 100 metri.

Le fiamme hanno interessato un’area adibita a deposito di vasi e hanno successivamente coinvolto il reparto spedizioni e il magazzino dove sono presenti materiali plastici. All’interno dello stabilimento si sono inoltre verificate esplosioni.

La colonna di fumo nero generata dall’incendio è risultata visibile a diversi chilometri di distanza.

Vigili del fuoco al lavoro con mezzi da tutto il Veneto

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco dalla sede centrale di Vicenza e dai distaccamenti di Thiene e Schio, supportate da mezzi arrivati anche da altre province del Veneto.

In particolare, sono stati impiegati tra gli altri una piattaforma proveniente da Rovigo, un carro schiuma e un robot cingolato inviati da Padova, un’autobotte da Treviso e un’autopompa e un‘autobotte chilolitrica dal comando di Verona: in tutto, 14 mezzi. Sul tetto dell’edificio sono presenti anche pannelli fotovoltaici.

Evacuate abitazioni e aziende nella zona

La situazione ha portato all’evacuazione delle aziende situate nel raggio di circa 200 metri dalla Deroma. Successivamente, per il rischio legato alle esplosioni, sono state evacuate anche le case vicine: sarebbero state allontanate circa 20 famiglie, secondo Il Giornale di Vicenza.

Sul posto sono presenti anche i carabinieri, il personale tecnico del Comune e i volontari della Protezione civile.

Arpav sul posto: le indicazioni sulla nube di fumo

Considerata la presenza di materiale plastico coinvolto nel rogo, il sindaco di Malo, Moreno Marsetti, ha contattato Arpav per le valutazioni sulla qualità dell’aria.