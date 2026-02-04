Incendio alla Ecorek di Campofelice vicino Palermo, ci sono tonnellate di rifiuti di plastica: "Emergenza"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Vasto incendio a Campofelice di Roccella, comune in provincia di Palermo. Dalle 22 circa di martedì 3 febbraio, in contrada Pista vecchia, nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello, stanno operando diverse squadre di vigili del fuoco in quanto è divampato un rogo di grandi dimensioni all’interno del sito di stoccaggio Ecorek, un impianto di trattamento di rifiuti di plastica.

Palermo, incendio all’Ecorek a Campofelice di Roccella: vigili del fuoco in azione

Da quanto emerso, sono andate a fuoco delle rotoballe collocate all’aperto su un’area di svariate migliaia di metri quadri, nella quale sono presenti tonnellate di rifiuti.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato alacremente tutta la notte per arginare le fiamme, così da proteggere le strutture interne dell’impianto.

Le operazioni sono proseguite anche nella mattinata di mercoledì 4 febbraio. Sul posto hanno operato circa 20 unità e 10 mezzi.

A supporto delle squadre, il comune di Campofelice ha messo a disposizione una botte per il rifornimento idrico. Non ci sono persone ferite. Le cause che hanno provocato l’incendio sono in fase di accertamento.

Il messaggio del sindaco: “Possibili disservizi nell’erogazione dell’acqua”

Peppuccio Di Maggio, sindaco di Campofelice, ha diramato un messaggio ai cittadini attraverso i suoi profili social. Il primo cittadino sta seguendo da vicino la vicenda e ha spiegato che nel comune potrebbero registrarsi dei disservizi legati all’erogazione dell’acqua.

“Stanotte si è verificato un imponente incendio in uno stabilimento di Buonfornello. Unitamente al vicesindaco ho seguito l’evolversi della situazione”, ha scritto Di Maggio, che ha aggiunto che ha deciso di “ordinare l’apertura dell’erogazione dell’acqua in paese per consentire ai numerosi mezzi di soccorso di potersene rifornire”.

Per via di tale situazione, ha proseguito il sindaco, “è molto probabile che oggi possano verificarsi dei disservizi nell’erogazione dell’acqua in alcune zone del centro urbano”.

Di Maggio ha quindi chiesto pazienza ai cittadini, sottolineando che l’amministrazione si è trovata a dover “fronteggiare una seria e grave emergenza“.

“Non si registrano problemi per la cittadinanza – ha dichiarato ancora il primo cittadino -. In ogni caso oggi stesso provvederò a richiedere un intervento degli Organi competenti per verificare eventuali rischi e danni ambientali“.

Di Maggio ha infine ringraziato i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia stradale e le associazioni di protezione civile con i quali il comune è costantemente in contatto.