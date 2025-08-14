Incendio alla piscina di Ghisalba a Bergamo, fiamme avvolgono la struttura appena ristrutturata

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Momenti di panico alla piscina di Ghisalba, in provincia di Bergamo, per un vasto incendio divampato nell’edificio. Dalla struttura si è alzata una densa colonna di fumo nero, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre e mezzi. L’impianto è stato evacuato, all’interno c’erano circa cinquanta persone.

Incendio alla piscina di Ghisalba

Nella mattina di giovedì 14 agosto è scoppiato un incendio di vaste dimensioni alle piscine comunali di Ghisalba, in provincia di Bergamo.

Il rogo è divampato attorno alle 11.30, quando una densa colonna di fumo nero si è alzata dal tetto dell’impianto. Lo riporta L’Eco di Bergamo.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà L’incendio a Ghisalba, in provincia di Bergamo

La piscina era aperta, all’interno quando sono divampate le fiamme c’erano circa cinquanta persone tra bambini, ragazzi e adulti.

Sono stati tutti evacuati in sicurezza, non si registrano persone rimaste ferite tra loro.

Le operazioni per spegnere le fiamme

Il Corriere della Sera riferisce che in un primo momento il gestore e i bagnini hanno cercato di contenere le fiamme con gli estintori, ma non è servito a nulla.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco da Bergamo, Dalmine, Treviglio, Romano di Lombardia e Gazzaniga, oltre a un’ambulanza del 118.

Dopo circa due ore i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio.

Sono quindi partite le operazioni di messa in sicurezza e i primi accertamenti sulle cause del rogo. Sul posto anche i carabinieri e il sindaco, Gianluigi Conti.

L’impianto era stato appena ristrutturato

Le piscine comunali di Ghisalba, dotate di tetto apribile, erano state ristrutturate da poco.

E proprio mercoledì erano terminati i lavori di riparazione alla copertura del tetto, gravemente danneggiata dai nubifragi dello scorso luglio.

Da quanto emerso l’incendio è partito dal tetto dell’impianto, in una zona diversa però da quella interessata dai lavori. Ancora ignota l’origine del rogo.