Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato in flagranza a Melfi, in provincia di Potenza, dopo un incendio e un’aggressione ai danni della moglie. L’intervento della Polizia è scattato a seguito di una segnalazione e, dopo le perquisizioni, sono state trovate armi da taglio e oggetti atti a offendere.

Melfi: uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia, moglie in ospedale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Melfi sono intervenuti dopo una chiamata alla Sala operativa che segnalava un incendio alla porta d’ingresso di un’abitazione. Sul posto è stata trovata una bottiglietta di plastica contenente quello che è stato ritenuto un possibile liquido infiammabile.

Dai primi accertamenti è emerso che l’episodio si inseriva in un quadro di presunti maltrattamenti in famiglia. Poco dopo l’incendio, l’uomo indicato come responsabile ha aggredito fisicamente la moglie, che è stata trasportata in ospedale.

Il fermo e le misure cautelari

Le ricerche e i controlli sul territorio hanno permesso agli agenti di rintracciare subito l’aggressore. Le successive perquisizioni hanno portato al ritrovamento di armi da taglio e altri oggetti atti a offendere. L’uomo è stato arrestato in flagranza per le accuse di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali aggravate, danneggiamento a seguito di incendio e porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria, che ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Le indagini sono ancora in corso.

IPA